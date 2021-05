La Editorial Universidad de Almería participa en la Feria del Libro 2021

sábado 01 de mayo de 2021 , 10:00h

Presentaciones y actos de firma componen el programa elaborado desde la EDUAL para esta cita obligada, atendiendo además a un gran número de lectores en dos casetas ubicadas al inicio del recorrido en sentido ascendente del Paseo de Almería, extendiéndose también la participación de la UAL con la Facultad de Poesía José Ángel Valente

La cuadragésimo primera Feria del Libro de Almería ya está en marcha, tras inaugurarse este miércoles día 28 de abril, y se extenderá hasta el próximo domingo 2 de mayo. Esta edición, que supone una recuperación tras el aplazamiento y suspensión de 2020, ha llegado cargada de actividades paralelas y con un desarrollo adaptado a la situación sanitaria actual de COVID-19. En ella no podía faltar uno de los principales agentes editoriales de la provincia como es EDUAL, presente no solo físicamente en el Paseo de Almería, sino con acción dinamizadora a través de varias presentaciones de obras que han visto la luz recientemente gracias a su trabajo y firma de ejemplares a cargo de sus autores.



Así, tras el pregón inaugural a cargo del poeta Manuel Vilas y con el amplio abanico de eventos propuestos en distintos emplazamientos, como la carpa de actividades, el patio de luces de la Diputación, el Centro Fundación Unicaja o la Biblioteca Central José María Artero, la Editorial Universidad de Almería ha invitado a disfrutar y se ha puesto manos a la obra para acercar al gran público hacia la lectura.



La mayor concentración de actos con el sello de EDUAL se va a producir durante el fin de semana, con turno este sábado para un fotógrafo del prestigio de Carlos de Paz y su obra ‘Todo va bien’. A partir de las 13.00 horas, en la caseta de firmas, atenderá con su cercanía habitual a los asistentes que quieran conocer mejor este libro. Se dice en la promoción de este acto que, “como buen español, cultiva el humor negro, es virtuoso del absurdo”. Además, se explica que “de su caminar por ciudades y pueblos surge un mundo surrealista de fotos encontradas que nos fascinan con su humor vitriólico”, para continuar con la pregunta de “¿qué nos mantiene en vida, nos impulsa a perseverar a pesar de la desidia, del abandono, de la ruina, del feísmo, de la soledad?” A ella se le da la respuesta de “no todo es tan negro”, con optimismo en la expresión “el futuro es nuestro y no lo va a aspirar el remolino de una alcantarilla, porque tenemos alas para volar”. Así, “diremos que todo va bien (…) porque... ¿quizás nos salve el arte?”.



Ya el domingo, el último día de la feria, la Editorial Universidad de Almería realizará tres actividades similares de presentación y de firma, comenzando a las 18.00 horas con ‘La última isla: D. H Lawrence en Mallorca’. Se trata de una obra firmada por Ángel M. Arqueros Gutiérrez que estará al alcance del lector en persona en la caseta propia de EDUAL. Como aproximación, se explica que D. H. Lawrence es hoy día considerado uno de los grandes autores británicos de la primera mitad del siglo XX. Su temprana muerte en 1930, a los cuarenta y cuatro años, no hizo sino convertir su intenso y, a veces, tormentoso genio en una leyenda tanto en lo que se refiere a su amplísima producción literaria como a su propia persona. Se añade que “una de las constantes de su vida fue la ‘peregrinación’ por diferentes países y continentes. Así, y es lo que recoge la obra, en la primavera de 1929, un año antes de morir, pasó con su esposa Frieda casi tres meses en la isla de Mallorca: “A través de las cartas escritas durante ese tiempo y otros textos hemos tratado de relatar y alumbrar la experiencia de D. H. Lawrence en España”.



Habrá doble cita de EDUAL a las 19.00 horas, puesto que simultáneamente en la carpa de actividades y en la caseta de firmas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía presentará ‘Las aventuras del pequeño Gustavo’, con el Sr. Curri y Santiago Girón, y ‘Cuando fui náufraga’, de la mano de su autora, Marta Rodríguez. La primera narra la historia de Gustavo, “un niño con mucha imaginación, un gran corazón y muy pocas luces, que piensa que ponerse un jersey sobre los hombros le da superpoderes”. Poco a poco se va extendiendo el entramado de personajes, como Manoli, su madre, que “se desvive por él, pero eso no le impide estar también al tanto de todo lo que pasa a su alrededor, incluidos los asuntos de su marido Matías, un hombre de otra época, de la época de las cavernas concretamente”, o su prima Macarena, “una niña vitalista, orgullosa y un poco presumida, que no lleva la cuenta de los novios que tiene”. Se suman Anthony, “el hermano adolescente de Macarena, no para de meterse con Gustavo y le tiene frito”, y Emilio, “su otro primo, un niño muy bromista que no sabe quién es su padre, pero que se parece sospechosamente al cura del barrio”. Todos, su vecino Santi y su gato Cervecita también, “harán que la vida de Gustavo sea de lo más entretenida”.



Respecto a ‘Cuando fui náufraga’, durante la fase más dura del confinamiento, en la primavera pasada, precisamente justo en el momento en que la obligación hizo suspender la Feria del Libro, la periodista Marta Rodríguez “se aferró a la escritura como el que, en medio de un naufragio, se agarra al pecio de un barco hundido”. El resultado es un diario de cuarentena en el que explora “todo lo que fuimos durante aquellos días insólitos: espías de ventana, vecinos que se miraban a los ojos, cocineros de Instagram, padres denodados, soldados de sofá, amantes furtivos”. Fueron 40 entregas ilustradas con maestría por los fotógrafos Carlos de Paz, Antonio Jesús García, Marina del Mar, Guillermo Fuertes y Rodolfo Caparrós, “que tejen un gran relato coral escrito desde la soledad del aislamiento”. Según el narrador Miguel Ángel Muñoz, “el mayor acierto de este diario es la puntuación de la voz, las emociones de la prosa, con la intensidad exacta de lo coloquial, y el hilo del humor, que siempre está ahí para que el ánimo lo sujete”. De todo ello se podrá charlar con la propia autora, muy cercana siempre en el trato y reconfortante en la conversación.



Por último, y además de la aportación realizada por la Editorial Universidad de Almería, en el compendio de acciones diversas en las que hay cabida para actuaciones musicales, representaciones teatrales y cuentacuentos, sumándose además promociones como la de la propia EDUAL, como un 10% de descuento a todos los libros expuestos en su estand, la UAL suma un acto más de gran relevancia, como es la presencia de Elena Medel este sábado desde las 17.30 horas en la Centro Fundación Unicaja. La poeta va a realizar una lectura y firma con la presentación de Raúl Quinto, coordinador de la Facultad de Poesía José Ángel Valente junto a Isabel Giménez. Este Proyecto Atalaya de la Universidad de Almería, por tanto, colabora también con la edición 2021 de la Feria del Libro, y lo hace como parte de su programación recientemente presentada esta misma semana. Por cierto, que el propio Raúl Quinto, a título particular como autor reconocido, ha realizado la presentación de su libro ‘La canción de NOF4 (Jekyll and Jill)’, a cargo de la escritora Ana Tapia, con firma de ejemplares incluida. El acto ha tenido lugar este jueves en la carpa de actividades.