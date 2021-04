Deportes Ampliar La EDM Club Lola Boxing participa con sus púgiles en la Liga Alannia Resorts de Alicante domingo 25 de abril de 2021 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Esta competición ha acogido la modalidad de boxeo olímpico y ha servido para demostrar el talento de los almerienses



Los deportistas de la EDM Club Lola Boxing continúan derribando estereotipos y demostrando que el boxeo es un deporte que sigue vivo y con más adeptos que nunca gracias al esfuerzo y constancia que requiere este estilo de vida, a través del deporte.



Tras la reciente visita del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco a la Escuela Deportiva Municipal Club Lola Boxing, los boxeadores han avanzado por la senda del éxito para seguir llevando el éxito a la ciudad de Almería y posicionando el deporte en lo más alto del podio.



Lo han hecho presentándose en la Liga Alannia Resorts que se celebró recientemente con dos fines de semana espectaculares para el boxeo olímpico. El On Guardamar Arena de Alicante, ha acogido la celebración de un evento seguro. Hamza Hamdaoui y Oussama Elwazany del Club Lola Boxing disputaron las eliminatorias finales, dentro del equipo independiente de la Federación Española de Boxeo.



Para el viernes, 16 de abril, se disputaron el puesto los equipos entre Mallorca Lions contra el Equipo de la Federación Española de Boxeo. Y el sábado, 17 de abril se disputaron el merecido séptimo puesto ante la Fed. Murciana de Boxeo.



Lola Martínez, presidenta y entrenadora de Lola Boxing, ha detallado que “estas actuaciones nos sirven para seguir motivándonos de cara a las próximas competiciones en las que continuaremos luchando por grandes resultados”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

