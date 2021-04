Deportes La EDM Club Lola Boxing triunfa con tres medallas en el Abierto Nacional de Murcia lunes 05 de abril de 2021 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dos medallas de plata y una de bronce reflejan en Los Alcázares el portento que tienen los deportistas almerienses en la cita deportiva



El Club Lola Boxing, que cuenta con escuela dentro de la red de escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deportes, ha vuelto con alegrías en forma de medallas del ‘Abierto Nacional de Clubes’ que se ha celebrado entre los días 30 marzo y 4 de abril en Los Alcázares (Murcia).



En las categorías élite, joven y junior, los deportistas del club Lola Boxing combatieron ante los estereotipos y dejar el nombre de Almería en lo alto del listón con una disciplina que ha tenido mucha afición. Juan Manuel Rodríguez Jiménez, con 14 años, logró su medalla de plata. El boxeador forma parte de la cantera de las Escuelas Municipales de Boxeo en Almería y compite en los Juegos Municipales de Formas Boxeo.



Hamza Hamdaoui, con 20 años, que disputó la categoría élite, compitió en 69 kg y demostró su portento alzándose con la medalla de plata y siendo la gran revelación del evento deportivo. Por otro lado, Oussama Elwazany, también con 20 años, fue ganador de la medalla de bronce en categoría élite.



Lola Martínez, entrenadora del club, ha manifestado que “teníamos más ilusión que medios en esta cita y, además, asistimos a Murcia con mucha humildad puesto que conocimos a deportistas grandes de España”. De esta forma, ha enfatizado que “gracias al trabajo durante la pandemia, hemos dejado en claro con estos resultados, que podemos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.