El IAM ha invertido dos millones de euros en atención a mujeres desde los ayuntamientos de Almería

lunes 05 de abril de 2021 , 17:38h

Ruiz avanza que los Centros Municipales de Información a la Mujer en Andalucía han recibido una financiación récord de 33 millones







La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha avanzado esta mañana durante la visita al Ayuntamiento y al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de El Ejido que la provincia de Almería, a través de los ayuntamientos y las mancomunidades, ha recibido una inversión de dos millones de euros (1.999.204,32 euros) para la atención a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia de género, durante 2019 y 2020 mediante las diferentes subvenciones que ha convocado el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Una cifra que se eleva hasta los 33 millones de euros en toda Andalucía con la inclusión de la convocatoria de 2021 que asciende a nueve millones, lo que supone 500.000 euros más que en 2020, cuando fue de 8,5 millones, y un incremento de casi el 6% (5,88%).



Con anterioridad, Rocío Ruiz también ha mantenido un encuentro con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, su equipo de gobierno y los portavoces municipales, con el objetivo de tratar asuntos relacionados con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.



El Gobierno andaluz financia al 50% de los Centros Municipales de Información a la Mujer a través de las subvenciones del IAM. Estos centros, que suponen la mayor red de apoyo a las mujeres de Europa, abarcan todos los ámbitos: desde información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y violencia de género, así como el fomento de la participación y programas específicos de desarrollo personal, educativo, orientación profesional y laboral.



Rocío Ruiz ha subrayado que “el refuerzo de la atención a las mujeres andaluzas, así como la ampliación de esta red de centros ha sido una prioridad de mi Consejería y del Instituto Andaluz de la Mujer. Una apuesta que no se queda en palabras, sino que hemos demostrado con hechos. Les puedo decir que desde el inicio de la legislatura, hemos realizado una inversión récord de 33 millones de euros en la atención a las mujeres a través de las entidades locales, con las tres convocatorias anuales de mantenimiento de los CMIM de 2019, 2020 y 2021, esta última de 9 millones de euros, y la convocatoria extraordinaria con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 7 millones de euros (6.988.231,02 euros)”.



En concreto, la red de Centros Municipales de Información a la Mujer en la provincia de Almería cuenta con dos nuevos centros desde el inicio de la legislatura, uno en Los Gallardos y otro en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andrax, lo que suma un total de 16. Estos ayuntamientos han recibido 1.999.204,32 euros para la atención a las mujeres, de los cuales 1.368.463,25 euros corresponden a las convocatorias de mantenimiento de 2019 y 2020 y 630.741,07 euros a la subvención extraordinaria que impulsó el Instituto Andaluz de la Mujer con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de género. Mediante esta última convocatoria se han financiado 45 proyectos de 39 entidades locales de la provincia de Almería para la intervención con las víctimas y la prevención de la violencia de género.



En el conjunto de Andalucía con la partida extraordinaria dirigida a los ayuntamientos con los fondos del Pacto de Estado se ha subvencionado a un total de 263 entidades locales lo que ha permitido poner en marcha más de 330 (334) proyectos de intervención con víctimas así como de prevención de la violencia.



A este respecto, la consejera ha destacado que “con esta inversión los ayuntamientos van a contar con más fondos para trabajar por la igualdad y luchar contra la violencia de género. Donde otros recortan, como el Ministerio de Igualdad con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un reparto que claramente perjudica a Andalucía y a las mujeres andaluzas, el Gobierno andaluz mantiene firme su compromiso, no solo manteniendo el presupuesto, sino aumentándolo este año en 500.000 euros más a pesar de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo”. En 2018, los CMIM de Almería recibieron 648.466,71 euros.



“Gracias a esta red, una mujer puede tener un lugar al que acudir de manera inmediata, en su pueblo o en la localidad más cercana. Por eso desde el primer momento hemos trabajado para reforzar estos recursos, para incrementar la red y que ninguna mujer pueda sentirse desprotegida en ningún rincón de Andalucía. Y es que estos centros son cruciales para seguir acercando los recursos de la administración a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia de género. Son un ejemplo, además, de la unidad que debe haber entre todas las administraciones y en la sociedad para luchar contra la violencia de género, porque solo unidos y con la implicación de todas y todos podremos erradicar la violencia machista”, ha incidido Ruiz.



No en vano, en 2020 en todos los CMIM de Andalucía se atendieron a 70.436 mujeres, lo que supone 9.572 mujeres más que hace un año cuando se ayudó a 60.864 mujeres, lo que supone un aumento de más del 15% (15,72%). El 29% de las mujeres atendidas han sido por violencia de género. En concreto, los CMIM de la provincia de Almería han atendido a 7.445 mujeres, lo que supone un 3,5% más que en 2019. El 19,55% fue por violencia machista.



La máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha insistido en “el papel clave de estos centros, por ello estamos trabajando en un decreto que regulará su funcionamiento, que no existe. Este decreto regulará las funciones y el ámbito de actuación de los Centros Municipales de Información a la Mujer, los servicios y obligaciones, su financiación y composición, así como el reconocimiento oficial de entidad colaboradora”. Y ha terminado reafirmando “el compromiso de este Gobierno a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por seguir creando y reforzando políticas públicas de atención, erradicación, prevención y condena de las violencias machistas, así como de promoción de la igualdad”.