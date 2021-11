Deportes La EDM Kárate Kanku logra cinco medallas en la segunda fase de la Liga Nacional de kárate miércoles 10 de noviembre de 2021 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los logros se dividen en una medalla de oro, tres de plata y una de bronce para los deportistas almerienses que conforman la disciplina



Las alegrías siempre vienen acompañadas de las escuelas deportivas municipales. Esta vez, el Club Kárate Kanku ha participado recientemente en Málaga en la segunda fase de la Liga Nacional de kárate en categorías alevines, infantiles y juveniles en la que ha acogido a mil participantes procedentes de diferentes puntos de España.



Los resultados que obtuvieron fueron cinco medallas, divididas en una medalla de oro para Saúl Rodríguez Torres en categoría infantil. Tres medallas de plata, una para Adrián Reyes Manzano, en categoría infantil; otro metal de plata para Adrián Moya Núñez, en infantil y Dani Cruz Espigares en categoría juvenil recogió la plata. Y la única medalla de bronce fue para Víctor Carrillo Gutiérrez en juvenil.



Pese a que Rebeca Hueso y Ana Blanes, en categoría alevín y juvenil, respectivamente, no subieron al podio por quedar en cuarta posición, la EDM Kárate Kanku se clasificó en segundo puesto en el medallero a nivel Nacional en la liga masculina.



Desde la EDM Kárate Kanku trasladan su felicidad “tras los resultados obtenidos, además de la entrega de cada competidor, todos han luchado por cada punto al máximo, teniendo en cuenta el enorme nivel de la competición, estamos muy orgullosos porque no dejan de sorprendernos y seguimos aprendiendo juntos”. Asimismo, dan la enhorabuena “a los medallistas, familias y al equipo técnico, al igual que a la Federación Andaluza de Kárate por la organización del evento”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

