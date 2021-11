La lucha contra la violencia de género centra la reunión de los parlamentarios del PP con el juez decano de Almería

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 20:33h

Rosalía Espinosa afirma que el número de mujeres asesinadas es alarmante y pide mayor implicación a todas las Administraciones





Los parlamentarios del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa y Ramón Herrera han mantenido una reunión con el juez decano de Almería, David Villagrá, en la que han analizado la situación de la Justicia en la provincia de Almería y se han comprometido a llevar sus peticiones al Parlamento Andaluz.



Han sido numerosos los asuntos tratados, pero David Villagrás se ha detenido en la violencia de género y ha mostrado su preocupación a los parlamentarios del PP por las cifras que esta lacra deja en la provincia de Almería.

Según expone el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Memoria de 2020, en la provincia de Almería se han recibido 3.365 denuncias, se han adoptado 1.113 órdenes de protección que supone el 96%% de las incoadas y se han dictado 52 sentencias penales condenatorias (el 65% del total de las sentencias).



Además, no hay que olvidar que desde el año 2003, en el que se empieza a registrar el número de mujeres asesinadas por violencia de género, en la provincia de Almería han perdido la vida a manos de su pareja o ex pareja 36 mujeres y los menores que han quedado huérfanos ascienden a 62. Lamentablemente en lo que llevamos de año ha fallecido una mujer víctima de esta lacra en Roquetas de Mar y en Andalucía han sido siete mujeres asesinadas que han dejado cuatros niños huérfanos.



“Estamos ante unas cifras que deben preocuparnos muchísimo a todos y hacer que desde las administraciones se impliquen mucho más para lograr rebajarlas y acabar con esta lacra social”, señala Rosalía Espinosa.



Otros aspectos que se han tratado en la reunión con el juez decano han sido la necesidad de que la provincia de Almería tenga más jueces, así como que se avance en el trabajo colegiado de los jueces en una reforma de la Justicia que evite el actual colapso judicial en prácticamente todas las jurisdicciones, especialmente la Social, que está fichando juicios para el año 2026. Una petición del juez decano que el PP llevará a la Comisión de Justicia del Parlamento junto a la creación de un nuevo juzgado de lo Mercantil para Almería capital, así como la elevación de categoría de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar tal y como el Consejo General del Poder Judicial recomendó por sus especiales circunstancias hace ya más de dos años.



Además se ha analizado durante la reunión, según explica Rosalía Espinosa, la necesidad de llevar a cabo un gran pacto en materia de Justicia entre todos los partidos a nivel nacional, así como la importancia de devolver al Poder Judicial su independencia conforme a los estándares de la Unión Europea fijados por la Convención de Venecia.



Por último, la parlamentaria del PP afirma que se ha valorado muy positivamente el esfuerzo que la Consejería de Justicia ha hecho en la provincia de Almería y que ha posibilitado el trabajo por la tarde en los órganos judiciales más saturados o con más trabajo, un plan que no ha sido efectivo al 100% por la falta de jueces, competencia del Gobierno central, para ultimar los expedientes que tramitan los funcionarios.