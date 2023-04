Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes La EDM Kárate Kanku triunfa con dos medallas en el Campeonato de España Infantil jueves 27 de abril de 2023 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela deportiva municipal ha participado en la cita de Cáceres y los deportistas han subido al podio para recoger un oro y un bronce Las escuelas deportivas municipales, pertenecientes a la red del PMD, siguen triunfando con sus deportistas en cada participación a la que asisten en las diferentes competiciones provinciales, autonómicas y nacionales. La última ha sido la EDM Kárate Kanku, que ha acudido al Campeonato de España Infantil. La cita deportiva se ha celebrado recientemente en Cáceres y la escuela almeriense ha acudido con cinco competidores que han formado parte de la Selección Andaluza de Kárate donde han podido recoger dos medallas. En concreto, la karateka Rebeca Hueso ha alcanzado por segundo año consecutivo la medalla de oro, quedando campeona de España en kumite infantil. También, otra de las debutantes en esta competición ha sido Sonia Baeza, en kumite alevín, donde ha obtenido la medalla de bronce subiendo al podio como tercer puesto. También asistieron Adrián Reyes, Adrián Moya y Beatriz Simón en la competición, pese a que no lograron ninguna medalla, dieron lo mejor de sí mismo sobre el tapiz. Por su parte, Cayetano García, gerente de Kanku, ha declarado que “estoy muy contento porque he acudido como seleccionador andaluz” y, tras el campeonato, solo queda “volver a trabajar con nuevos objetivos y energías renovadas”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los deportistas de la escuela deportiva almeriense porque “sus éxitos son, también, los de Almería y estamos muy orgullosos que los clubes sigan luchando y trabajando por la promoción del deporte y los hábitos saludables”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Balanegra estrena el primer gran centro deportivo y cultural