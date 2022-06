Deportes La EDM Padre Huelin celebra el Campeonato de Equipos de Ajedrez jueves 09 de junio de 2022 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente, Cristóbal Hernández, continúa con su labor social a través del deporte y destaca que “el ajedrez es una fuente de beneficios para los niños” El ajedrez es una disciplina llena de beneficios, tanto que desde la escuela deportiva municipal Padre Huelin, que continúa con su labor de emplear el deporte como herramienta de cohesión social para brindar la misma oportunidad a todos los niños, ha organizado el Campeonato por Equipos de Ajedrez. Con esta competición, enmarcada dentro de los Juegos Deportivos Municipales, el 18 de junio los deportistas podrán disfrutar de una jornada llena de diversión y deporte. Desde la EDM Padre Huelin contarán con cuatro equipos de tres jugadores y suplentes para realizar la cita deportiva. Además, la escuela deportiva ha creado equipaciones para hacer de este día, un evento inolvidable para los participantes. Cristóbal Hernández, presidente de la EDM Padre Huelin, ha reflejado que se continúa desarrollando una importante labor social en Almería a través del deporte, y entiende la importancia de practicar el ajedrez. “No sólo a los miembros de la escuela sino también a los deportistas en general, pero el ajedrez contribuye a mejorar la concentración, la memoria y el silencio”, matiza sobre los beneficios de la disciplina. En esta línea, el presidente desvela que “a veces resulta complicado incluir el ajedrez en los barrios fronteras de la capital, pero estamos convencidos de que es un deporte muy bueno para ellos, que les traerá grandes ventajas y les ayudará a abrir la mente, queremos seguir formando el futuro de los deportistas en el club Padre Huelin”. Finalmente, Cristóbal menciona que “el ajedrez es un deporte que puede practicar todo el mundo, nosotros lo utilizamos como herramienta escolar para que les valga en la escuela y en la resolución de problemas, porque este deporte es muy beneficioso”. Por ello, el 18 de junio, el ajedrez será la unión entre la escuela y los niños para conseguir un futuro mejor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.