Almería Almería celebrará el Día Mundial de la Tapa en 51 bares jueves 09 de junio de 2022 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación, Ashal y Obra Social La Caixa se alían para poner en valor la gastronomía local Almería celebrará el Día Mundial de la Tapa del 16 de junio al 3 de julio con una ruta por 51 bares y restaurantes de la provincia con una nutrida presencia de 47 establecimientos de la capital. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y la Obra Social La Caixa se han unido para impulsar una nueva edición que llega con gastronomía de calidad, solidaridad y sorteos a través de la iniciativa que Hostelería España organiza cada tercer jueves de junio. Durante más de dos semanas, la actividad pondrá en valor la gastronomía almeriense y una de sus principales señas de identidad, la tapa, para dinamizar el sector hostelero y comercial. Los participantes podrán optar a varios premios que se sortearán entre los tickets que se depositen en los establecimientos que se han sumado a la iniciativa. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha mostrado su satisfacción “por que el Ayuntamiento colabore en esta actividad que tiene tanta solera y beneficia a un sector que crea empleo y lo ha pasado muy mal”. Asimismo, ha subrayado que la hostelería “representa muy bien los valores más importantes, como son el esfuerzo y el sacrificio, en una tierra que siempre ha tenido que salir adelante con ese esfuerzo”. Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha invitado a todos los almerienses a que se acerquen a los establecimientos que forman parte del Día Mundial de la Tapa “porque son tapas elaboradas de kilómetro 0. Un producto de máxima calidad que tenemos en Almería. Somos exportadores de salud de toda Europa y a través de la marca Sabores Almería y la Diputación, estamos promocionando a esos productores que trabajan en toda la provincia. Estamos comprometidos con este fin solidario que beneficia a varias asociaciones que se van a beneficiar de esta acción”. El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ha afirmado que “entendemos que la tapa tradicional o gourmet, con o sin suplemento, de cortesía o de diseño es un elemento diferencial de la gastronomía española y debemos ponerla en valor”. También ha querido agradecer el apoyo institucional y empresarial y ha animado “a encontrarnos en los bares con el objetivo de movilizar al mayor número de clientes y darle las gracias por el respaldo en este tiempo”. Con el objetivo de incentivar el consumo y la participación, se van a sortear dos tratamientos spa para dos personas en el hotel Aire de Almería; dos fines de semana para dos personas con alojamiento y desayuno con tratamiento en el Balneario San Nicolás; cinco cestas de productos de la marca Sabores Almería; y cuatro cenas románticas con regalo sorpresa. El sorteo se celebrará previsiblemente el 12 de julio en la sede de Ashal y se podrá participar con los tickets que se ofrecerán en los establecimientos. Además, los 100 primeros clientes que acudan a la asociación hostelera con tickets de consumo superiores a 10 euros de dos establecimientos diferentes, recibirán una taza. Por último, Ashal ha puesto a disposición de las asociaciones Anda, Asalsido, Altea Autismo y Asperger Almería un total de 600 invitaciones del tipo 2x1 para que sus asociados puedan disfrutar de las celebraciones del Día Mundial de la Tapa en cualquier establecimiento participante. La actividad cuenta con el patrocinio de Ecovery, AlmeriGas, Cruzcampo, Licores Naturales, Grupo Caparrós, Rueda Distribuciones, La Gergaleña y Makro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

