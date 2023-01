Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La EDM Padre Huelin pone el broche de oro al Programa de Actividades Navideñas miércoles 04 de enero de 2023 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela deportiva municipal realizó una degustación de un delicioso Roscón de Reyes con los alumnos en la parroquia San Ignacio La Navidad en la escuela deportiva municipal Padre Huelin ha sido un tiempo donde no ha faltado la felicidad, ilusión y, ante todo, el deporte. Con una programación llena de actividades, los alumnos de la escuela perteneciente a la red del Patronato Municipal de Deportes han vivido experiencias enriquecedoras gracias a las propuestas organizadas por su presidente, Cristóbal Hernández. Recientemente, los alumnos han participado en un homenaje a su titular Carlos Huelin y han degustado un delicioso Roscón de Reyes previo al Día de Reyes en la parroquia de San Ignacio desde las 17:30 horas. Además, se habilitó una donación de en el Banco de Juguetes Padre Huelin. El 30 de noviembre comenzaron las actividades navideñas con el entrenamiento junto al C.B Almería en el CEIP Ángel Suquía. También, se realizó la séptima edición del Concurso de Tarjetas Navideñas y el primer Concurso de Postres Navideños. Entre otras de las iniciativas que han realizado resalta la exposición de tarjetas navideñas en el CIS de Los Almendros, así como una merienda con productos típicos de Navidad y degustación de los postres de las fechas. Tampoco faltó el deporte pues realizaron un entrenamiento de Klask en la Hermandad del Perdón. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

