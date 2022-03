Economía La Escuela del Mármol explica su labor en la Escuela de Arte y Diseño de Mérida sábado 19 de marzo de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro de Fines participa en unas jornadas de talla en piedra y un encuentro de socios de un proyecto europeo sobre talla y arquitectura El CRN Escuela del Mármol de Fines ha participado los días 15, 16 y 17 de marzo, invitada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EADS) de Mérida, en Badajoz, en unas jornadas de talla en piedra y un encuentro europeo de socios de un proyecto Erasmus+ sobre talla artística aplicada a la arquitectura, en los cuales ha dado a conocer las actividades que desarrolla como Centro de Referencia Nacional (CRN) en Formación Profesional en Industrias Extractivas. La EASD de Mérida imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño de Reproducciones Artísticas en Piedra. A través del CFGM de Reproducciones Artísticas en Piedra, está participando en un proyecto Erasmus+ denominado ARSCAP ‘Architectural Stone Carving Programme’ (Programa de talla artística aplicada a la arquitectura), junto con socios de Turquía, Italia y Polonia. El objetivo de este programa es establecer unos criterios comunes a nivel europeo que permitan desarrollar un currículo para las enseñanzas de la talla en piedra (y especialmente de la cantería) que responda a las demandas reales del mercado. Fruto de la participación en este proyecto, la EADS de Mérida ha acogido un encuentro entre los socios participantes que ha servido de cierre a esta experiencia, y que ha coincidido con la celebración de unas ‘Jornadas de Talla en Piedra’ desarrolladas del 14 al 18 de marzo, con ponencias, talleres, visitas, exposiciones, etc., con el objetivo de profundizar en aspectos específicos de la aplicación de la talla artística en arquitectura y favorecer el intercambio cultural. Para su desarrollo, la escuela extremeña ha quiero contar con la participación de otras instituciones educativas, motivo por el cual ha invitado a la Escuela del Mármol, como referente en el campo de la cantería tanto por el alto nivel de cualificación que recibe su alumnado como por los buenos resultados de inserción laboral que consiguen. La participación de la Escuela del Mármol en estas actividades realizadas en Mérida responde a la ejecución de sus planes de trabajo como Centro de Referencia Nacional, que recogen como acciones de interés participar en proyectos e iniciativas internacionales que ofrezcan una visión amplia y actualizada de la evolución del sector productivo, junto con la posibilidad de crear alianzas de colaboración y experimentación con instituciones de referencia del sector productivo a nivel internacional. Las actividades han comenzado el martes 15 de marzo con la conferencia impartida por el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, titulada ‘Mérida, arqueología y ciudad’, a la cual han asistido las representantes del CRN Escuela del Mármol. El 16 de marzo, la directora de este centro adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Juana Colmenero, ha ofrecido una conferencia sobre la labor y objetivos del CRN ante los participantes en el proyecto europeo el 16 de marzo, abordando cuestiones referentes a las enseñanzas artísticas de la talla arquitectónica y su relación con la demanda real de las empresas del sector. Ayer, jueves 17 de marzo, la jefa del Departamento de Talla y Restauración de la Escuela del Mármol, Marta Mingorance, ha ofrecido una charla informativa sobre el CRN al alumnado y profesorado de la EADS de Mérida, dando a conocer el programa formativo y las salidas laborales de los certificados de profesionalidad y acciones de formación que imparte, con especial atención a las relacionadas con la talla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

