La Diputación recuerda al indaliano Cantón Checa con una exposición y un libro

viernes 15 de octubre de 2021 , 11:25h

El Patio de Luces de la Diputación de Almería acoge desde este jueves una exposición que hace un recorrido por la trayectoria pictórica del indalino Miguel Cantón Checa. La exposición ha sido inaugurada por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, acompañado de Francisco Alonso, director del Instituto de Estudios Almerienses, y Maribel y María del Mar Cantón, hijas del pintor.



El diputado provincial ha tenido una mención especial para María Dolores Durán, comisaria de la muestra y autora del libro-catálogo sobre Cantón Checa, que no ha estado presente, ya que hace unos días sufrió la irreparable pérdida de su marido, Antonio Galindo.



Manuel Guzmán ha señalado que "inauguramos una exposición que rinde homenaje a uno de los pintores más ilustres y admirados de toda la historia del arte almeriense, como es Miguel Cantón Checa".



Guzmán ha tenido unas palabras para las hijas de Cantón, Maribel y María del Mar. "A ellas, en gran medida debemos este homenaje y retrospectiva de la obra de su padre, que todos vamos a disfrutar hasta el próximo 27 de octubre. Sin vosotras, este legado del patrimonio almeriense que constituye la obra de vuestro padre no podría ser compartido con toda la sociedad", ha dicho.



También se ha referido al libro que ha editado el IEA sobre el pintor indaliano. "Pintor, docente y galerista, resume las tres grandes facetas del artista que hoy homenajeamos: esta exposición nos permite comprobar la maestría de Cantón a través de más de 50 obras, la mayoría en óleo sobre lienzo de pequeño y mediano formato, de diferentes épocas y temáticas", señalaba Guzmán.



"No solo La Chanca, sino que Cantón Checa ha pintado la provincia entera, como Sorbas, Serón, Tabernas, Bacares, Albanchez, Mojácar, con esa imagen icónica de la mojaquera con un cántaro a la cabeza o Alboloduy, cuyo lienzo con uno de sus paisajes fue adquirido por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo", ha explicado Guzmán.



Por su parte, Francisco Alonso, director del Instituto de Estudios Almerienses, ha leído una carta enviada por María Dolores Durán, comisaria de la exposición y autora del libro, donde da las gracias al presidente de la Diputación, al diputado de Cultura y al Instituto de Estudios Almerienses, "que han hecho un esfuerzo ingente para que en este mes de octubre podamos acercarnos más profundamente a la figura del gran artista Miguel Cantón Checa; a la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Almería, Gloria Spínola, por su magnífico prólogo; y a las hijas del artista Maribel y Maria del Mar, por la disponibilidad que han manifestado".



Con respecto al libro, que ya se encuentra a la venta, Durán sostiene que "la obra posee cuatro apartados. Primero desde sus inicios en la pintura hasta el año 1952, con el Movimiento Indaliano; segundo, su etapa docente, que la inicia y la termina en Huércal-Overa, compaginándola con la artística: también encontrarán una muestra de testimonios de antiguos alumnos. La tercera parte, como fundador de la Galería Argar, donde luchó por acercarnos figuras relevantes del mundo del arte nacionales e internacionales; y la cuarta parte, una muestra de mas de 285 ilustraciones entre fotografías y obras", destaca Duran.



Con respecto a la exposición, María Dolores Durán apunta que "el discurso de la exposición se ha querido reflejar de forma antológica con una muestra de obras más conocidas y expuestas en otras ocasiones como obras menos sacadas a la luz. Como es natural, es difícil representar tantos magníficos cuadros realizados a través de su dilatada carrera en este Patio de Luces de la Diputación".