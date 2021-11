Sucesos Un hombre de 34 años evacuado al hospital tras el incendio de una vivienda en Níjar martes 09 de noviembre de 2021 , 10:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los servicios sanitarios atendieron por ansiedad a la madre del afectado Un joven de 34 años resultó ayer herido y fue trasladado al hospital tras el incendio de una vivienda registrado en la localidad almeriense de Níjar, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso tuvo lugar a las 20.30 horas cuando el Teléfono 112 recibió un aviso que alertaba de un incendio en una casa de dos plantas en la calle Colinas, en San Isidro de Níjar. Rápidamente, el centro coordinador movilizó a los Bomberos, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Níjar.



Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del suceso requirieron los servicios sanitarios para atender a una persona que presentaba quemaduras en ambas manos y que también resultó afectado por inhalación de humo, tras rescatar a su madre que se encontraba dentro de la vivienda siniestrada.



Tras la valoración de un equipo médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el hombre fue trasladado al hospital Torrecárdenas. Su madre, de 72 años, fue atendida en el lugar por una crisis de ansiedad, sin que fuera necesario traslado hospitalario.



Como consecuencia del fuego, una habitación de la casa quedó totalmente afectada, según indicaron los Bomberos. Por su parte, Protección Civil informó de que los inquilinos de la vivienda se realojaron con familiares. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

