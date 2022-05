La familia del profesor José Ramos Santander entrega de 218 ejemplares de su última obra a los colegios

jueves 05 de mayo de 2022 , 22:00h

La familia de José Ramos Santander, el que fuera profesor, inspector y delegado de Educación, ha hecho entrega en la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de 218 ejemplares de “La Galaxia Educativa. Pedagogía. Teoría de la educación”, el último de los proyectos de Ramos Santander, que terminó de escribir semanas antes de su muerte y que ha llegado a publicarse gracias a la colaboración de un grupo de maestros del Colegio Público Europa.

Una entrega que se ha llevado a cabo en la Delegación de Educación, a la que han acudido José Ángel Ramos Cuadra, como familiar, acompañado por Rafael Mezquita, Gabriel Montes y Miguel Moreno. Todos ellos han sido recibidos por la viceconsejera de Educación y Deporte, Mª Carmen Castillo, y el delegado de Educación, Antonio Jiménez.

Los 218 ejemplares serán repartidos en los centros educativos de infantil y primaria, en Inspección y Delegación, para su uso y consulta. El libro recoge múltiples conceptos de Pedagogía y Educación, pertenecientes a autores clásicos, de manera documentada, y fruto de las ideas propias y de la dilatada experiencia del autor, en un intento de alcanzar un acuerdo en el uso de los términos.

Su hijo, José Ángel Ramos, ha declarado que “de haber estado hoy vivo, se hubiera sentido orgulloso de que su libro sobre Educación, tan valorada para él que dedicó su vida a ella, se distribuyera entre los colegios de la provincia de Almería, a los que durante tantos años visitó y orientó como Inspector”.

M.ª Carmen Castillo ha destacado que “don José Ramos Santander fue y sigue siendo un referente en el mundo educativo almeriense. Habrá pocas personas que no sepan de su buen hacer y entender, y no valoren lo que ha sido en los cincuenta y tres años que acredita su desarrollo profesional”. La viceconsejera de Educación ha explicado que “en esta obra queda clara la postura de José Ramos, que yo comparto, no se puede educar, enseñar, sin utilizar como medios el ejemplo, la propia vida, y por encima de todo el amor”.

Por su parte el delegado de Educación, Antonio Jiménez, ha dado las gracias a la familia y al grupo de docentes que se han implicado para que el legado de Ramos Santander siga vivo. Jiménez explica que “necesitamos ilusionarnos con la Educación, con nuestros alumnos/as, necesitamos no perder nunca nuestra vocación”