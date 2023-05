Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Feria del Libro anima el centro durante el Puente de Mayo

lunes 01 de mayo de 2023 , 13:27h

Los almerienses se reparten a lo largo del Puente de Mayo entre la treintena de casetas repartidas por la Rambla de Almería y las presentaciones y talleres de escritores en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Es la 43º Feria del Libro de Almería, que está dinamizando el centro de la ciudad en este amplio fin de semana con lectores ávidos de encontrar la última novedad, escuchar a los escritores favoritos y solicitar que le dediquen sus obras.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido mostrar su apoyo a la fiesta de los libros de la ciudad y ha recorrido esta tarde las casetas de libreros, editoriales e instituciones, charlando y compartiendo gustos y curiosidades. Tras el recorrido, ha destacado “el dinamismo que está aportando la Feria del Libro al centro de la ciudad durante el Puente de Mayo, a la vez que ha valorado el impulso de nuestra Feria, que se sustenta en tres pilares: un recinto con una treintena de casetas, un amplio programa de actos y un programa de firmas”.

Acompañada por el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, y el director de la feria, Manuel García Ibarra, la regidora ha valorado “el ambiente tan saludable que se respira en el emplazamiento de las casetas, en la Rambla, donde a los lectores habituales se suman las personas que suelen pasear por esta arteria principal de la ciudad y aprovechan para ver y comprar sus libros favoritos”.

Además, María del Mar Vázquez ha prestado especial atención “al amplio programa infantil, que está siendo todo un éxito, con talleres y cuentacuentos en la Delegación del Gobierno de la Junta y visitas a la Biblioteca Central José María Artero, para fomentar el hábito de la lectura entre los niños y niñas”.

La 43ª Feria del Libro de Almería comenzó el pasado miércoles, día 26, con el pregón de Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y se celebra hasta mañana, día 1 de mayo, con presentaciones, entre otros, de Carmen Posadas, María Esclapez, Elvira Navarro, Mar García Puig, Miqui Otero, Juan Manuel Gil, Ignacio Martínez de Pisón o los músicos Guille Galván (Vetusta Morla) y Fortu (Obús), entre otros muchos.

En la tarde de ayer, sábado, se celebró una de las actividades más esperadas, una mesa redonda en la que participaron los escritores Miqui Molina y el almeriense Juan Manuel Gil, moderada por Vicente Gómez. El almeriense Juan Manuel Gil confesó que “mi barrio de El Alquián siempre está presente, de alguna manera, en mis novelas. Porque es muy singular: tiene al lado a un aeropuerto y un gasoducto, está muy cerca de la cárcel y a 9 kilómetros del centro. Y es que en los barrios es donde ocurren las cosas que interesan a los escritores”.

Miqui Molina piensa que “la vida sin lectura es más pobre. A los escritores nos permite experimentar a través de la ficción”. Juan Manuel Gil reconoce que “el hecho de escribir no te hace mejor persona, pero sí es cierto que la lectura tiene el poder de transformarte”. Una frase que acompaña con una broma, “todo hipocondríaco tiene un escritor dentro”. Por último, confiesa que “es un milagro que yo me dedique a la lectura, pues en mi casa sólo había un libro. Quizás ese sea el motivo, veía los libros como algo exótico y me atrajo”. La mesa redonda se ha celebrado en un poblado salón de actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

La Feria del Libro está coordinada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte y el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, del Área de Cultura y Cine y el Instituto de Estudios Almerienses de Diputación Provincial, y también con participación de Universidad de Almería y, cómo no, de todo el Gremio de Libreros.

Programa para mañana, lunes, 1 de mayo

12:00 Sesión de cuentos con Rafa Ordóñez. Organiza: Centro Andaluz de las Letras. Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

17:30 Cuentacuentos y minitaller de Mi gata Lola (Libre Albedrío), con Ámina Pallarés (autora) y María Moreno (ilustradora). Público familiar (más de 6 años). Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía

18:00 Presentación de Palabras de estética del proyecto Filosofía en la calle (Kiros ediciones). Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía

19:00 Presentación de Exposición de motivos y otras enmiendas de Francisco Ruiz Martínez (Sol de Sol). Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía