Sergio Ramírez pregona la 43º Feria del Libro de Almería

miércoles 26 de abril de 2023 , 20:21h

Sergio Ramírez, Premio Cervantes en el año 2017, ha compartido con los almerienses su amor por los libros en un inspirador pregón en el que ha alabado las bondades de la lectura, argumentando que “un libro es un amigo fiel que tiene la virtud de abrirse a nosotros cuando lo buscamos. Un amigo verdadero, recordemos, es aquel capaz de confiarnos sus secretos, sus intimidades. ¿Y no es lo que ocurre con los libros, que se abren sin condiciones para nosotros apenas empezamos a leer?”.

El pregón ha abierto el libro a seis días para el encuentro en torno a la misma pasión lectora, fruto del trabajo conjunto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, que coordina toda la Feria con la dirección de Manuel García Iborra, la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte y el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, del Área de Cultura y Cine y el Instituto de Estudios Almerienses de Diputación Provincial, y también con participación de Universidad de Almería y, cómo no, de todo el Gremio de Libreros.

Con presencia del concejal Diego Cruz, el delegado territorial José Vélez y la diputada provincial Almudena Morales, se ha celebrado esta tarde, miércoles, el pregón en el salón de actos de la Delegación de la Junta de Andalucía. Sergio Ramírez ha comparado a los libros con una casa de varias plantas, donde “se sube por las escaleras a pisos diferentes, y en ese piso al que ahora ascendemos vamos a descubrir cosas que no habíamos visto en el anterior”. En esta reflexión se ha apoyado en Don Quijote y Sancho Panza: “El Quijote es un formidable edificio de muchos pisos con múltiples habitaciones, puertas, escaleras, pasillos ventanas. Desde que entramos en él sabemos que es un libro para reírse, lleno de comicidades, aunque don Miguel de Unamuno nos advierte que don Quijote no es cómico porque cuente chistes: jamás cuenta ninguno. Es cómico porque asume el mundo que inventa en su cabeza con toda seriedad, y es de eso que nos reímos. A El Quijote el lector debe entrar con pies ligeros, sin temor a las cargas fastidiosas. Debemos convencerlo de que no se le caerá entre las manos, la cabeza pesada de sueño. Proponerle la lectura como un paseo ameno en una mañana soleada, animarlo a que se disponga a ser parte de las aventuras como un tercero de la partida, montado en su propia cabalgadura, el lector, don Quijote, y Sancho”.

Se notaba en su rostro el amor por los libros. Y es que Sergio Ramírez llega a considerar la lectura como el único vicio, pero, avisa, este acercamiento a la literatura debe realizarse desde la sencillez a la complejidad, porque “un libro impuesto debe ser un castigo”. Por eso, asegura, que se debe empezar “por recomendar un cuento de los hermanos Grimm, luego yendo a uno Chejov, antes de llegar por fin a una novela de Faulkner, o al Ulises de Joyce, ya no se diga. O yendo primero a los capítulos y pasajes más divertidos de El Quijote, a alguno de los cuentos de Las Mil y una noche”.

Los valores de la literatura para el ser humano le llevan al escritor a visualizar en las novelas los propios atributos de los individuos. “El amor, el poder, la locura, la muerte, los hallaremos en las tragedias de Esquilo, en los dramas de Shakespeare, en las novelas de Cervantes, en las de Dickens, en las de Balzac, en las de Tolstoi, en las de Pérez Galdós, porque la condición humana sigue siendo la misma a través de los milenios”, añade el pregonero.

Por último, ha concluido este hermoso texto recordando de nuevo El Quijote: “todos somos Alonso Quijano, buscando encarnar en la lectura el personaje que en nuestras propias vidas nos está vedado ser. Una manera de ser otros, y con eso, conseguir nuestra libertad. La libertad que nos permite multiplicarnos, vivir vidas ajenas. Cambiar la realidad sin escapatoria por la imaginación que nos abre puertas y ventanas múltiples”.

Arropado por Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación Provincial

El pregonero ha estado arropado por las administraciones. En esta línea, Diego Cruz, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ha afirmado que “gracias al trabajo conjunto de muchas administraciones e instituciones, nuestra Feria del Libro sigue consolidándose fuerte y sólida, y puede contar con escritores de la talla de Sergio Ramírez y su apasionado pregón sobre las bondades de los libros”. Una frase que engarza con esta frase, “la Feria del Libro de Almería cumple 43 años y vuelve a orientarse con tres pilares para que los almerienses las disfruten: un recinto con una treintena de casetas, un programa de actos y un programa de firmas. Para ello el recinto ferial se colocará en la Avenida Federico García Lorca, mientras que las sedes para los actos serán el salón de actos y el Patio de los Naranjos de la Delegación de la Junta de Andalucía y el Patio de Luces de la Diputación de Almería. Animo a los almerienses a asistir y disfrutar de la lectura en la Feria del Libro y durante todo el año”.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado la importancia de que Sergio Ramírez, Premio Cervantes, haya sido el pregonero de esta edición, lo que pone de manifiesto la altura de miras de la misma. Para Vélez la colaboración del Gobierno andaluz en esta Feria es fundamental, y prueba de ello es que las presentaciones se van a llevar a cabo en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno. El delegado ha resaltado que "Almería está viviendo desde hoy su gran cita con las letras, y que desde la Junta de Andalucía siempre van a impulsar iniciativas como esta, que apuestan por acercar la Cultura a toda la población"

Por último, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que "esta Feria del Libro viene a poner en valor el talento que hay en Almería, que unido al impulso de las instituciones han permitido construir una de las ferias más importantes a nivel nacional. Desde la Diputación contribuimos cada día a través del Instituto de Estudios Almerienses, que ha conseguido crear la mayor colección de libros de la Historia de Almería. Con la presentación de los dos últimos volúmenes, esta joya se convierte en la más extensa, con 2.200 páginas que se distribuyen en cinco tomos impulsados por más de 250 autores".

El arranque de la Feria del Libro de Almería también ha tenido una nota musical… y culinaria, gracias al divertidísimo libro de recetas publicado por Fortu Sánchez, conocido por ser el vocalista y líder de los históricos Obús, que, junto a su madre ‘La Mari’ y Yoli, su pareja, han reunido platos y anécdotas en el libro ‘A comer, ¡cojones!’. Una publicación que recoge el espíritu con el que los tres se hicieron virales a través de redes sociales como Tik Tok e Instagram durante el confinamiento de la pandemia, donde con un alocado sentido del humor divirtieron y entretuvieron al público con sus platos y ‘peleas’. Una presentación que no ha querido perderse el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería Diego Cruz.

Con la cercanía que le caracteriza, Fortu es la estrella sobre el escenario, pero hay que reconocer que debajo es ‘La Mari’ quien parte el bacalao, nunca mejor dicho. Simpática, bromista y siempre dispuesta a darle una buena regañina a Fortu, junto a Yoli han compartido fotos y firmas con los almerienses que se han acercado al Patio de los Naranjos de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El libro se divide en entrantes, primeros, segundos, postres… Cada receta, sencilla y contundente, va acompañada de un amplio catálogo de fotos para que los menos iniciados puedan llevarla a la práctica y se cuenta a través de alguna anécdota rockera de Fortu y los divertidos diálogos finales del trío.

El tercer encuentro de la tarde, con el escritor Juan Gómez-Jurado, no se ha podido celebrar por indisposición del autor, que ha anunciado, en un mensaje en redes sociales, que se buscará nueva fecha para la presentación de su nueva novela en Almería.

El último acto del día ha sido la presentación del libro ‘Poesía del alma’ (Arcanas), a cargo de Marichu del Pozo. Ha presentado a la escritora el concejal Juan José Alonso.

Entre los nombres más destacados de la feria figuran el pregonero, Sergio Ramírez (Premio Cervantes), Carmen Posadas, María Esclapez, Elvira Navarro, Mar García Puig, Miqui Otero, Juan Manuel Gil, Ignacio Martínez de Pisón o los músicos Guille Galván (Vetusta Morla) y Fortu (Obús), entre otros muchos. Habrá actividades para todas las edades, con especial incidencia en generar el hábito de la lectura entre el público infantil.

Programa de actividades para el jueves, día 27

En la web de la feria (https://ferialibroalmeria.com/) podrán encontrar todo el programa, que tiene preparado para mañana, jueves, las siguientes actividades:

18:00 Presentación de “Licencia para espiar” de Carmen Posadas (Espasa). Presenta Irene Cortés. Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía

18,30 Presentación de “Las últimas uvas” de Pilar Barberá Pérez (Instituto de Estudios Almerienses). Lugar: Patio de Luces de la Diputación de Almería.

19:00 Presentación de “Poesía básica. Extrechinato y Tú ensancha el alma” de Javier M. Alcaraz (EFE EME). Presenta: Ramón García. Actuación musical de JJ Fuentes. Lugar: Patio de los Naranjos de la Delegación de Junta de Andalucía.

19:30 Presentación de la colección de sexología y de Violencia contra las mujeres. “Nuevas miradas desde la fenomenología” (Editorial Universidad de Almería). Participarán Cayetano Fernández Sola y Mª de Mar Jiménez. Lugar: Salón de actos de la Delegación de Junta de Andalucía

20:00 Presentación de “Asesinato en la Central de Almería” de Francisco López Moya (Instituto de Estudios Almerienses). Lugar: Patio de Luces de la Diputación de Almería.