La Feria ‘Ejido Games Xpo’ se ‘juega’ en el Teatro Auditorio

sábado 26 de febrero de 2022 , 18:15h

Coincidiendo con el puente del Día de Andalucía, las instalaciones del Teatro Auditorio se están convirtiendo durante este fin de semana en el epicentro de una de las mayores ferias de ocio electrónico de la provincia, la I Feria ‘Ejido Games Xpo’, un evento de gran magnitud repleto de diversión en el que el mundo de los videojuegos y los gamers están siendo el auténtico protagonista.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Juventud, junto a Arcade Bits organiza los días 26 y 27 de febrero esta novedosa Feria que ha abierto hoy sus puertas y cuyo horario es de 10.00 horas a 14.00 horas y desde las 16.00 horas a las 20.00 horas.

La edil de Juventud, Julia Ibáñez, acompañada por Joaquín de la Casa, de Arcade Bits, ha recorrido todos los espacios que se han habilitado para esta gran cita lúdica que tiene entrada gratuita y que apuesta por un formato orientado a las familias, a la inclusión y al juego cooperativo y es que tal y como ha reseñado “esta actividad se organiza pensando en la juventud, un colectivo al que prestamos siempre mucha atención y al que dirigimos muchas de las políticas del Ayuntamiento”.

Además, la edil ha señalado que “la esencia de este evento es el de una Feria donde se dispone de un abanico de posibilidades y actividades lúdicas nunca antes vista para el juego libre, con multitud de novedades en torno a esta temática, títulos de culto y juegos para disfrutarlos en grupo, para compartir experiencias y juego en equipo”. Una característica que presentan todos los juegos y las modalidades de juego programadas en este evento es que son sin violencia.

De esta manera, la edil ha subrayado que “los más de 1.300 metros cuadrados que ocupa el Teatro Auditorio de El Ejido están permitiendo no poner límites a la diversión, ya que cada asistente está pudiendo disfrutar del contenido del evento con sus amigos y familiares”. Para ello se cuenta con unos 45 dispositivos aproximadamente con sus respectivas pantallas, es decir, 2 PS5, 1 Xbox Series, 1 Xbox One S, 15 PS4 Slim, 2 Oculus Quest, 9 Xbox One, 9 Switch, 1 X360 y 3 Retro.

‘Ejido Games Xpo’ está ocupando en su práctica totalidad las instalaciones del Teatro Auditorio de El Ejido ya que se divide en tres áreas: escenario, comercial y juego, con subzonas diferenciadas para un mejor control de aforo.

En cuanto al área escenario, cuenta con torneos de Fortnite, Fifa 22, Rocket League y Smash Bros Ultimate. Los campeones de cada disciplina serán invitados a una gran final en un futuro evento.

Los premios están ajustados al número de participantes, pero se tiene pensado en dar un trofeo para los tres primeros clasificados, un pase a la final directa en otro evento y un producto relacionado con cada juego.

Para el área comercial, Arcade Bits coloca su stand comercial con infinidad de sorpresas y con otros espacios con productos muy atractivos para los visitantes:

- Arcade Bits: merchandising, manga o figuras, entre otros.

- Elver 3d Maker: impresión 3D.

- Blue Phoenix: merchandising personalizado y productos frikis.

- Espacio VR: experiencias de Realidad Virtual.

- Cosplay Arcade: asociación de cosplay con prints y material.

- Nakama Project: asociación de ilustradores y dibujantes.

- Dojo DZ: cursos de dibujo e ilustración.

Además, se colocará un photocall para inmortalizar la ocasión.

En cuanto al área de juego será el corazón de EGX22, con una selección de títulos de rabiosa actualidad y juegos con la diversión por bandera. Dividido en zonas para el perfecto control de aforo, tales como:

- Diversión por un Tubo: con juegos de plataformas clásicos, aventuras coloridas y desafíos súper divertidos para compartir.

- Automóvil Club: la velocidad y la adrenalina del mundo del motor con experiencias muy accesibles e intuitivas.

- Furia Oriental: una pequeña muestra de juegos nipones y de anime.

- Battle Royale: el mundo de los eSports, pero con un cariz más entretenido y de aprendizaje.

- Sports Center: una muestra de los títulos más deportivos del momento para echar unos partidos con los amigos.

- Next Gen: se dispone de consolas de última generación para que los asistentes puedan disfrutar de lo último en tecnología “videojueguil”.

- Vive tu Aventura: los juegos más potentes y desafiantes tienen su sitio también en nuestra feria.

- Dance Session: el mejor baile siempre ha sido muy bien recibido aquí y ahora tendrá el lugar que se merece.

- Retro Ages: un viaje en el tiempo a la década de los 90 donde la nostalgia y lo añejo nos trasladará a una época mítica.

- Talleres Infantiles: los más peques podrán realizar actividades muy didácticas y entretenidas en un ambiente controlado y seguro.

Por último, una parte fundamental del desarrollo de esta I Ejido Games Xpo es la seguridad, siendo la mascarilla obligatoria en cualquier rincón del recinto, la higienización de manos constante y la limpieza del material está siendo periódica. La aglomeración de público se evita teniendo control de aforo perimetral, ya que un monitor está a cargo de ello en cada zona.