Deportes Ampliar La fiesta del Poli Ejido, aguada por el CD Victoria Kent en la lluvia de goles de la segunda parte (4-5) jueves 02 de marzo de 2023 , 07:27h Escucha la noticia Tras el 0-0 al descanso, los malagueños se colocaron 1-3 en la recta final pese al efímero empate 3-3 de los celestes Poli Ejido CF: Nacho, Sergio Segovia, Josito, Castillo y Fernando. También jugaron: Luis, Chema, Paquito, Carlitos, Abde, Bustos y Mohamed Mansour. CD Victoria Kent Comerco: E. E. Ferrer, A. Olea, C. Fernández, M. Martínez y M. Gallardo. También jugaron: I. Jiménez, J. A. Moya, R. Pacheco, J. V. Cabello y M. Marques. Árbitros: Del Castillo González, Zafra Pérez y Castillo Herrerías (Granada). Amonestaron doblemente al local Josito, expulsado en el 30', y mostraron amarillas a los visitantes M. Martínez, E. E. Ferrer, M. Marques y C. Fernández. Goles: 0-1, A. Olea (21'); 0-2, C. Fernández (24'); 1-2, Luis (29'); 1-3, C. Fernández (34'); 2-3, Paquito (36'); 3-3, Sergio Segovia (37'); 3-4, M. Martínez (37'); 3-5, A. Olea (38'); 4-5, Paquito (39'). Incidencias: Partido de la 21ª jornada en la Tercera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería), casi lleno con más de 200 espectadores. María José Martín, concejal de Deportes del Ayuntamiento ejidense; Ángel Escobar, portavoz del Ayuntamiento y vicepresidente de la Diputación de Almería; y Juan Carlos Brabezo, presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, presenciaron el encuentro. Se presentaron todos los equipos de base de la sección de fútbol sala del Poli. El pasado sábado, el Poli Ejido Club de Fútbol de la Tercera División Nacional de fútbol sala vivió una fiesta en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila, donde cuya grada registró una importante entrada de público con motivo del encuentro de la vigésimo primera jornada y, además, la presentación de los equipos de base. No obstante, uno de los invitados al evento se encargó de 'aguarlo', puesto que el CD Victoria Kent Comerco impuso 4-5 al cuadro celeste que regresaba a la competición después de descansar en la semana anterior, destacando que ambos contendientes buscaron inaugurar el marcador durante la primera mitad, sin lograrlo. Pero el 0-0 inicial se rompió en el primer minuto del segundo acto, consiguiéndolo el visitante Alejandro Olea, mientras que su compañero Cecilio Fernández hizo el 0-2 a los cuatro minutos de la reanudación y, si bien Luis recortó la distancia por parte de los ejidenses cerca del ecuador del período, Cecilio repitió diana y puso el 1-3 a seis minutos del desenlace. Volcándose el Poli en su intento de evitar la derrota, primero Paquito y seguidamente Sergio Segovia pudieron empatar 3-3 en el minuto 37, aunque de forma inmediata vinieron los mazazos malagueños con el 3-4 y el 3-5 que obraron en dicho orden Manuel Martínez y Olea, sellando su doblete. Así, el combinado torrealhaurino sentenció a los pupilos de Darío Gutiérrez, a pesar de que Paquito volvió a anotar ya dentro del último minuto, firmando el 4-5 definitivo. El próximo sábado a las 17.15 horas, el Poli Ejido CF jugará de nuevo en Santa María del Águila, de cara a recibir al CD Tapia FS Grupo Kinito. Es una información de noticiasdealmeria.com:..

