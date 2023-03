Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El CBM Cantera Sur Bahía de Almería encuentra la ‘kriptonita’ de ‘Superman’ Córdoba BM (26-24) jueves 02 de marzo de 2023 , 07:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ocho goles abajo a 15 minutos del final, los azulinos atacaban para empatar a falta de 30 segundos, pero los cordobeses terminaron venciendo apuradamente Cajasur Córdoba BM (16+10): S. Santos, T. A. Torossian (2 goles), J. L. Moyano (11), C. León, A. Verdejo (1), F. J. Parejas (1), J. F. Torres, F. J. García, J. M. Rodríguez, E. López (5), S. Plaza, J. Santos, A. J. Requena, J. J. Abad (6) y Ó. García. CBM Cantera Sur Bahía de Almería (10+14): Cutillas, Adrián Bandera (5 goles), Lorenzo, Martín Pacheco (1), Fafi (3), Diego Gómez, Murillo, Javi Lamarca (1), Nico Martín, Iniesta (3), Paya (4), Saúl Andrés (4), Alberto Rivera (1), Francisco Vizcaíno, Antonio Fernández y Luis Juárez (2). Árbitros: Gómez Vera y Moya Peláez (Castilla-La Mancha). Cronometradores y anotadores: Santos Fuentes y Estévez Soto (Andalucía). Parciales: 1-2, 5-5, 9-5, 12-7, 14-10, 16-10 (descanso), 17-12, 20-13, 21-14, 24-18, 24-21, 26-24. Incidencias: Partido de la 21ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en la Instalación Deportiva Municipal Fátima (Córdoba). Antes del duelo, ambos equipos hicieron el pasillo de honor a los jóvenes jugadores de la Escuela Mixta CBM de la entidad cordobesa y se fotografiaron juntos con ellos. El encuentro se retransmitió en directo y se puede ver a través del canal de Youtube de Córdoba de Balonmano, en el enlace youtube.com/watch?v=nvcqOxfG4s8&t=1541s Rozando lo que hubiera sido una gesta épica a recordar por siempre, el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería anduvo muy cerca de puntuar el pasado sábado, cayendo 26-24 ante Cajasur Córdoba BM, líder sólido de la Primera División Nacional (ha ganado todo excepto un empate y una derrota, está imbatido desde octubre y acumula 12 triunfos seguidos). La contienda se celebró en la Instalación Deportiva Municipal Fátima, donde los azulinos empezaron marcando el paso en el luminoso hasta el 4-5 del minuto 9, logrando el cuadro anfitrión ponerse al mando y alejarse gracias a un parcial de 7-0 que derivó en el 11-5 a los 18 minutos. Si bien el plantel ejidense-capitalino se acercó con el 13-10 del minuto 23, de nuevo se distanciaron los cordobeses con el 16-10 que había al descanso y la renta volvió a tener un ‘efecto acordeón’ al iniciar la segunda mitad, pues los canterano-sureños se pusieron 16-12 en el minuto 23, pero otra vez encajaron un parcial ‘hiriente’ que fue de 4-0. Casi un milagro De esta manera, Cajasur alcanzó una ventaja máxima de ocho tantos con el 20-12 a los 37 minutos de juego, repitiéndose mediante el 21-13 a los 41 y el 22-14 entrado el último cuarto de hora, por lo que todo parecía indicar que los dos puntos se iban a quedar en casa, en el caso de que los discípulos de Antonio Rivera no encontraran rápido alguna debilidad en su contrincante. Precisamente eso ocurrió y poco a poco comenzó a reducirse la diferencia, de seis goles en el minuto 50 a través del 24-18, y el cuadro almeriense continuó recuperando terreno y completó un parcial de 0-5 que significó el 24-22 en el minuto 55, llegando después el esperanzador 25-24 dentro del último minuto. Hubo un tiempo muerto y al regreso a la cancha atacaba el equipo local atacaba, aunque se produjo un robo de balón que no aprovecharon los visitantes y también perdieron la posesión, anotando Córdoba BM el 26-24 a escasos segundos del final. Pese a perder, cabeza alta de Cantera Sur Bahía que el próximo domingo a las 12.30 horas recibirá a BM Proin Triana en el Pabellón Municipal de Las Norias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

