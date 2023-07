Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La guerra de lonas: una amenaza para la convivencia Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 05 de julio de 2023 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Madrid se ha convertido en el escenario de una guerra de lonas que atenta contra la libertad de expresión y el respeto hacia los demás. En las últimas semanas, varios edificios céntricos de la capital han lucido mensajes ofensivos, provocadores y discriminatorios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros colectivos como los inmigrantes, el movimiento LGTBI o el independentismo catalán. Madrid se ha convertido en el escenario de una guerra de lonas que atenta contra la libertad de expresión y el respeto hacia los demás. En las últimas semanas, varios edificios céntricos de la capital han lucido mensajes ofensivos, provocadores y discriminatorios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros colectivos como los inmigrantes, el movimiento LGTBI o el independentismo catalán. La última lona instalada ha sido la de la empresa Desokupa, que ha desplegado un mural en el número 35 de la calle de Atocha con el lema: “Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa”. En ella se ve la cara de Sánchez enfrentada a la de Daniel Esteve, dueño de esta empresa de desokupación, en actitud agresiva. Junto al busto del jefe del Ejecutivo, con visible semblante de preocupación, se puede ver un recorte del avión Falcon y otro de la bandera de Marruecos1. En el reverso de la lona se puede leer otro mensaje: “En ocho años hemos recuperado las casas de 7.600 familias o condenas. Os echaremos de menos a todes”. Debajo del escrito aparecen las imágenes de dirigentes de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, así como al exvicepresidente Pablo Iglesias, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alías Tito Berni. Esta lona ha sido denunciada por el PSOE ante la Junta Electoral Central (JEC) por incitar al odio y pedir su retirada. El escrito considera que las conductas reproducidas en el mensaje podrían ser constitutivas de "un delito de calumnias, injurias o amenazas graves al Gobierno de la Nación, del 504 del Código Penal, relacionadas con los delitos de odio recogidos en el Código Penal, frente a los inmigrantes"1. Además, señala que podría estar cometiéndose el "delito electoral previsto en el artículo 144 de la LOREG, por infracción de lo previsto en el art. 50.4 de la LOREG"1. Los socialistas consideran que la lona desplegada en Madrid "excede de la libertad de expresión cuando de manera pública puede entenderse que fomenta, promueve o incita directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia tanto contra los miembros del Gobierno y también del Grupo Parlamentario Socialista, como a los inmigrantes". Esta no es la primera lona polémica que se ha colocado en Madrid en las últimas semanas. El partido político Vox también instaló una pancarta en la esquina de la calle Alcalá con Goya que fue retirada por orden de la JEC. Con el lema “Decide lo que importa”, se apreciaba una mano tirando a la papelera las banderas LGTBI, la del independentismo catalán, la comunista y logos del movimiento feminista y la Agenda 2030. La JEC consideró que esta lona “apelaba al voto al partido sin estar aún en campaña electoral” y que podía vulnerar el principio de neutralidad informativa2. Además, varias asociaciones y colectivos denunciaron que este mensaje era una muestra de intolerancia y odio hacia las personas LGTBI y otras minorías. Estas lonas no solo son una falta de respeto hacia las personas e instituciones a las que atacan, sino también una amenaza para la convivencia democrática y el pluralismo político. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser defendido y garantizado por todos los poderes públicos y por toda la ciudadanía. Pero esta libertad no puede ser utilizada como excusa para difundir mensajes que inciten al odio, a la violencia o a la discriminación. La libertad de expresión tiene unos límites que están establecidos por la ley y por el respeto a los derechos humanos. Estos límites no son una censura, sino una garantía de que la libertad de expresión se ejerza de forma responsable y respetuosa con los demás. No se puede confundir la crítica política con el insulto, la provocación o la calumnia. La guerra de lonas que se ha desatado en Madrid es una muestra de la degradación del debate público y de la polarización política que vive nuestro país. Frente a esta situación, es necesario recuperar el diálogo, el consenso y el respeto como valores fundamentales de nuestra democracia. Solo así podremos construir una sociedad más justa, más diversa y más solidaria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 79 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes