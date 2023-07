Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Tezanitos mágico, dime... Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 06 de julio de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el cuento de Blancanieves, la malvada reina tenía un espejito mágico que le decía quién era la más bella del reino. Pero el espejito no era muy sincero, y le mentía para complacerla y evitar su ira. Algo así parece que le pasa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y su director, el socialista José Félix Tezanos. El CIS, que se supone que debe reflejar la realidad sociopolítica del país, parece más bien un instrumento al servicio de los intereses del PSOE y de su líder. Sus encuestas son más prescriptivas que descriptivas, es decir, más en la línea de decir qué debe pasar, que contando qué pasa. Parece que el objetivo es decirle siempre a Sánchez lo bien que lo hace todo, y lo guapo que sale en todo. Así, ahora, mientras todas las encuestas vienen dando como ganador del 23J al PP, es ahora cuando Tezanos reconoce a regañadientes en la encuesta del CIS que el PP sería la fuerza más votada, con el 31,4% de los votos y una horquilla de 143-169 escaños, casi empatado con el PSOE, que obtendría el 31,2% de los votos y 115-135 diputados³⁴. Pero le salva la cara asegurando que no sumará con Vox para poder gobernar, y Sánchez podrá seguir. Pero no solo eso. Según el CIS, la izquierda tendría opciones de gobernar si suma los votos de PSOE y Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz que aglutina a Unidas Podemos y otras formaciones a la izquierda del PSOE. Sumar superaría ampliamente a Vox, con el 16,4% de los votos y 43-50 diputados, frente al 10,6% de los votos y 21-29 escaños para la formación de extrema derecha. Así, la suma de la izquierda estaría entre 158-185 escaños, con posibilidades de rebasar los 176 que marcan la mayoría absoluta. Esta es la foto fija que muestra a día de hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, institución pública dependiente del Ministerio de Presidencia, por medio de una encuesta que se realizó entre el 8 y el 27 de junio, con una muestra de 29.201 entrevistas, la más grande usada por una encuestadora en España. Además, para el más guapo todavía, de todos los líderes políticos el único que mejora en valoración es Sánchez, ya que sigue siendo la más valorada Yolanda Díaz³. Y luego es curioso que no pregunte por Íñigo Errejón con la excusa de que Más País va dentro de Sumar ¿entonces por qué pregunta por Ione Belarra si va dentro de Podemos? ¿Por qué no ha preguntado por la también ministra Irene Montero, que ha sido objeto del veto de Díaz? Tezanos parece ser el tezanito mágico de Sánchez, que le dice lo que quiere oír y le hace creer que es el más listo y el más guapo. Pero cuidado, porque el espejito mágico también se equivocaba, y al final Blancanieves despertó y se casó con el príncipe. Quizás el 23J sea el día en que Sánchez se lleve una sorpresa y descubra que su tezanito mágico no era tan fiable como pensaba. ¿Será cierta esta proyección o será otro truco del tezanito mágico? Lo sabremos el próximo domingo cuando se abran las urnas y se cuenten los votos. Hasta entonces, solo podemos esperar y confiar en la voluntad popular. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1004 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes