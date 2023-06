Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La herencia de Berlusconi Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 13 de junio de 2023 , 08:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La muerte de Silvio Berlusconi, el magnate de los medios y la política italiana, ha dejado un vacío de poder y una incógnita sobre el destino de su vasto patrimonio. El 'Cavaliere' tenía cinco hijos, dos de su primer matrimonio con Carla Elvira Dall'Oglio y tres de su segundo con Verónica Lario, además de una joven pareja, la diputada Marta Fascina. Según la revista Forbes, Berlusconi tenía una fortuna estimada en 6.300 millones de dólares, lo que le situaba como el séptimo hombre más rico de Italia y el 151 del mundo. Su principal activo era el holding Fininvest, que controlaba empresas como Mediaset, Mondadori, Banca Mediolanum o el club de fútbol AC Milan. Los cinco hijos del 'Cavaliere' heredarán una cuota idéntica de Fininvest, pero no todos tienen el mismo peso en la gestión del grupo. Marina, la primogénita, es la presidenta de Mondadori y de Fininvest, y su hermano Pier Silvio es el vicepresidente y administrador delegado de Mediaset. Ambos son considerados los herederos naturales del imperio mediático y empresarial de su padre. Los otros tres hijos, Bárbara, Eleonora y Luigi, fruto del matrimonio con Verónica Lario, no ocupan puestos ejecutivos, pero sí forman parte del consejo de administración de Fininvest. Bárbara es la presidenta del AC Milan desde 2017, Eleonora se dedica al cine y al teatro, y Luigi es un apasionado de la música. La gran incógnita es el papel que tendrá Marta Fascina, la joven pareja de Berlusconi desde 2019. La diputada del partido Forza Italia, de 31 años, era una asistente personal del 'Cavaliere' cuando iniciaron su relación. Según algunos medios italianos, Berlusconi le habría dejado en herencia una villa en Cerdeña valorada en 100 millones de euros. Además del reparto económico, está el político. Berlusconi fue el líder indiscutible de la derecha italiana durante casi tres décadas, y su partido Forza Italia se enfrenta ahora a un escenario incierto sin su carisma y su influencia. Algunos apuntan a Marina como la posible sucesora al frente de la formación, mientras que otros ven más opciones a Marta Fascina o a Antonio Tajani, actual presidente del partido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 71 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes