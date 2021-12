Capital La Hermandad de la Macarena presenta la nueva de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, asisten a la inauguración de la exposición ‘La túnica del hijo de la Esperanza’ El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y del Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, Adrián Martínez, ha asistido este viernes a la inauguración de la exposición ‘La túnica del hijo de la Esperanza’ que ha tenido lugar en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Almería. La muestra se podrá visitar hasta el próximo lunes 13 de diciembre, en la semana previa a los cultos que la Corporación celebrará en honor a la Virgen de la Esperanza Macarena a partir del día 15. El regidor ha agradecido al Hermano Mayor de la Macarena y a todos sus hermanos “este gesto de generosidad que supone el que hayan decidido regalársela a los almerienses a modo de visita”. Es, ha dicho, “una auténtica obra de arte creada en Almería, por Almería y para todos los almerienses”. El bordador Juan Luis González ha indicado que “la túnica está bordada en hilo de oro con diseño de Álvaro Abril Vela llevando luego un sinfín de variedad de hilos con mucha lentejuela y técnicas de bordado distinta” a la vez que ha asegurado que “han sido muchas horas de trabajo ya que todo se ha realizado de forma Manuel manteniendo la forma más tradicional del bordado”. El Hermano Mayor de la Macarena, Adrián Martínez, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería “por cedernos este sitio céntrico en Almería” y también al bordador “por realizar esta obra de arte”. Hay que recordar que esta túnica que lucirá Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, titular de esta Hermandad de la Macarena, fue presentada y bendecida el pasado 27 de noviembre en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso. La misma ha sido diseñada por Álvaro Abril, vestidor de esta cofradía, y bordada por Juan Luis González en el Taller de Bordados Virgen del Carmen. Ha sido confeccionada, a su vez, por Margarita Castellón. Sin duda, esta nueva pieza denominada ‘Túnica de la Esperanza’ y que ya forma parte del patrimonio de la hermandad, viene a engrandecer también la Semana Santa de Almería. Se trata de la primera túnica que posee el Señor de la Sentencia de las llamadas ‘bordadas’. Su diseño viene en base a la necesidad de completar el paso de misterio de la Sentencia con un ajuar a la altura del paso y del conjunto escultórico. Este proyecto se partiendo de la base de un mismo estilo artístico en todo su conjunto, escogiendo de esta manera el estilo neobarroco con tintes y guiños a la rocalla con el que el tallista Antonio Ibáñez impregnó en el diseño para el impresionante paso del Señor de la Sentencia De este modo, la túnica se reparte en cuatro módulos compositivos simétricos, que a base de medallones o placas ornamentales enlazadas y ascendentes, crea una sensación regia pero a su vez etérea del conjunto. El ritmo compositivo del mismo lo marcan grandes movimientos elípticos y circulares que van dando lugar entre sus trazos a las clásicas hojas de acanto, pero en esta ocasión más estilizadas, para albergar ornamentaciones más propias de la rocalla con una visión más original y personal de lo habitual en este estilo. Con fondo de terciopelo morado y bordada en hilo de oro se completa con mangas y pecho en la misma línea, creando un conjunto rico y armónico que encaje perfectamente con el paso y con el carácter de hermandad de barrio que cada año lleva esta cofradía por las calles de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

