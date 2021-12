Níjar pospone los encuentros con mayores por la pandemia

viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:50h

También salen de la agenda institucional los actos previstos en instalaciones en las que no puedan cumplirse las recomendaciones sanitarias de distancia social

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha comunicado a las diversas organizaciones vecinales y sociales del municipio con las que había previstos los ya tradicionales encuentros navideños, los más importantes y numerosos, los encuentros con mayores-, que las tradicionales comidas organizadas desde el Ayuntamiento quedan pospuestas hasta que se clarifique la situación sanitaria surgida tras la aparición de nuevas variantes de Covid.

“No hay por qué alarmase porque el nivel de vacunación es excepcional, pero ahora mismo lo que se nos aconseja es volver a ser escrupulosos con las medidas personales de prevención, y eso no casa muy bien con las comidas de navidad a las que estamos acostumbrados. Esto no quiere decir que suspendamos definitivamente estos encuentros, sino que se posponen a una fecha en la que tengamos certeza de que no hay ningún riesgo”, explica la alcaldesa.

Entre los encuentros más inmediatos se encontraba la tradicional comida de navidad con los mayores del municipio prevista para el próximo 10 de diciembre, que, como el resto de convocatorias, volverá a la agenda oficial del ayuntamiento tan pronto como las autoridades sanitarias informen de que la nueva variante de Covid está bajo control.

Respecto al resto de citas previstas en estas fechas, los eventos deportivos y de cualquier otra índole que se desarrollen al aire libre seguirán tal cual están programados mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, mientras serán objeto de revisión y especial vigilancia aquellos actos en locales cerrados que, en cualquier caso, sólo se celebrarán en instalaciones en las que puedan cumplirse estrictamente las medidas de prevención en cuanto a distancia de seguridad, ventilación, uso de mascarillas y de geles hidroalcohólicos.