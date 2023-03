Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La huelga de los LAJ mantiene siete millones en consignaciones bloqueados jueves 30 de marzo de 2023 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los letrados de Administración de Justicia (LAJ) en la provincia de Almería finalizaron su huelga indefinida después de varias semanas. Durante este tiempo, más de 3.800 actos fueron suspendidos y alrededor de siete millones de euros quedaron bloqueados en la cuenta de consignaciones. La Secretaría de Coordinadora de Almería ha informado que el comité de huelga llegó a un acuerdo con el Gobierno, lo que llevó a la desconvocatoria del paro laboral. Los LAJ indicaron que hay un número desconocido de demandas pendientes de admisión y registro, cuyo monto exacto se conocerá después del 10 de abril cuando finalice el periodo de estadística trimestral, así como los escritos pendientes de proveer. Desde el miércoles se han estado emitiendo órdenes y transferencias, lo que sugiere que la regularización de los pagos pendientes será resuelta rápidamente. El secretario general de la Administración de Justicia ha emitido una circular que limita el número de notificaciones al 50% durante cinco días hábiles. Además, la Junta de Andalucía ha tomado medidas informáticas para coordinar las notificaciones escalonadamente en los órganos judiciales. Según han indicado, la decisión de priorizar las tareas más urgentes será tomada por cada abogado de la Administración de Justicia. Después del periodo de Semana Santa, se espera que las notificaciones vuelvan a su ritmo normal y se coordinará una reorganización de las agendas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

