Deportes Ampliar La Junta capitaliza la categoría Ambassador de la SKODA Titan Series Almería jueves 25 de noviembre de 2021 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de Sevilla, ha sido el escenario este jueves de la presentación de la categoría Junta de Andalucía Desafío Ambassador en la SKODA Titan Series Almería, en un reto para promocionar y apoyar el deporte en la región. Coincidiendo con la capitalidad de Andalucía como Región Europea del Deporte 2021, la Junta no ha dudado en apoyar más de un centenar de eventos deportivos como La Vuelta 2021 o, en este caso, la SKODA Titan Series Almería. Tras el éxito cosechado en la primera edición de la prueba celebrada en noviembre de 2020, la Junta da un paso más en su implicación con el deporte entrando como principal patrocinador de la categoría Ambassador. De esta forma la prestigiosa prueba de Mountain Bike por etapas agranda la familia Titán, con la entrada de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, quién aportará hasta 8 equipos dúo a la prueba. Asimismo, también contará con dos invitados muy especiales, Luisa Cuenco y Juan Bautista Castilla, 2º clasificados en dúo mixto con el equipo Andalucía Región Europea del Deporte, en la pasada edición de la Titan Desert celebrada el mes pasado en Marruecos. En un reto para apoyar y reforzar el deporte local, la Junta de Andalucía iniciaba la búsqueda de 8 equipos dúo, para representar a la comunidad andaluza en la próxima edición de la SKODA Titan Series Almería. Con este objetivo 16 ciclistas han sido seleccionados por sus méritos deportivos, en dos pruebas celebradas este mes de noviembre: la II Maratón BTT de Cazalla de la Sierra y la IV Media Maratón BTT Balcón del Poniente. Estos equipos tomarán parte en la próxima edición de la prueba llevando los colores de Andalucía a lo largo de las 4 etapas. Los ocho equipos recibirán no solo la inscripción para participar en la segunda edición de la SKODA Titan Series Almería, también se les entregará una equipación personalizada (Maillot y Coulotte) con la que representarán la comunidad a lo largo de la prueba. Isabel Sánchez, directora General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, ha reafirmado su vínculo por el deporte, a través de la prueba de MTB por etapas. "Entre todos hemos puesto nuestro granito de arena para que la Skoda Titan Series Almería sea hoy una realidad, la única Titan Series que se celebrará en Europa. Algo se debió hacer bien el año pasado en Almería para que hayan pensado de nuevo en Andalucía para acoger esta competición, la cual estoy convencida será todo un éxito", ha indicado. Sánchez ha agradecido a la organización de la competición "por confiar de nuevo en Andalucía, y en Almería en particular para la celebración de este evento" y ha saludado el que haya sido premiada la Titan Desert Almería 2020 en los premios Eventoplus 2021 con la plata en la categoría de Mejor Evento Deportivo. "Es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos", ha apuntillado. Por su lado Jesús García, CEO de Titan World Series, ha querido explicar a los ciclistas que representarán Andalucía en la prueba la filosofía de prueba, conocido como 'Espíritu Titán'. "Todos vosotros tenéis un objetivo claro en la prueba y es luchar por ganar vuestra categoría En la SKODA Titan Series Almería, no obstante, os encontraréis con un debate interno y es el de decidir seguir hasta la meta con la mente fría, o parar a socorrer algún participante en ruta. El conocido "Espíritu Titán" que antepone el compañerismo y solidaridad a los objetivos personales, es uno de los rasgos más característicos de una aventura como esta", ha señalado. Al hilo de esto, ha agradecido el apoyo de la Consejería de Educación y Deporte, que ha capitalizado la categoría Ambassador apostando así, por esta prueba. La deportista sevillana Luisa Cuenco y el onubense Juan Bautista Castilla han asistido al acto, tras conseguir una meritoria segunda posición en categoría Dúo Mixto en la pasada Titan Desert Marruecos. La prueba se celebrará del 8 al 12 de diciembre y recorrerá espectaculares paisajes alrededor del Cabo de Gata y el desierto de Tabernas. Los participantes deberán superar un total de 350 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, repartidos en cuatro etapas y un prólogo.



