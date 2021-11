Economía Ampliar UGT, CCOO y CGT exigen convenio de transportes de viajeros "digno" jueves 25 de noviembre de 2021 , 20:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Plataforma de Transportes de Viajeros de Almería formada por los sindicatos UGT, CCOO y CGT se han concentrado este jueves frente a la Alcaldía de Almería para exigir un convenio de transportes de viajeros "digno", ya que actualmente la negociación del acuerdo "esta estancada" ante la falta de avances en las conversaciones con la patronal. Esta es la primera de las movilizaciones programadas que se ha llevado a cabo en Almería entre las 10,00 y 12,00 horas, en la que se han reclamado materias salariales así como que en la firma del convenio se tengan en cuenta el ámbito temporal desde 2020 hasta 2023. Entre las reivindicaciones los sindicatos piden subidas lineales en el salario base para cada ejercicio de vigencia que sumadas suponen 230 euros en total. Esta cantidad total establecida se repartiría ya entre los ejercicios de 2021,2022 y 2023. Otro aspecto reivindicado en cuanto a materias salariales son el Complemento de salario de vacaciones, mejora en las situaciones de Incapacidad Temporal, jornada laboral, dietas, antigüedad, póliza de accidentes, elevar plus de transporte y regulación de la contratación temporal. Asimismo se reivindica que el convenio recoja un plan de igualdad, contra el acoso sexual y frente al 'mobbing' en todas las empresas de más de 50 trabajadores conforme la ley establece; y planes de prevención de riesgos que determinen las medidas de adaptación de los puestos de trabajo en caso de incapacidad sobrevenida concretando asimismo un complemento de peligrosidad. Desde FeSMC UGT Almería han criticado durante la concentración que desde 2019 han mantenido más de cinco reuniones para negociar el Convenio pero que éste sigue bloqueado porque la patronal "no aporta soluciones dignas". "Son importantes tanto las condiciones salariales como la mejora de las condiciones laborales. El 80 por ciento de los trabajadores amparados en este convenio son conductores de autobuses, que en algunos casos no llegan ni a mil euros por lo que solicitamos un salario digno acorde a la responsabilidad que estos trabajadores tienen", han reclamado. La falta de acuerdo afecta en Almería a "más de mil trabajadores", que tienen "las peores condiciones de toda Andalucía". "No vamos a seguir permitiendo que el empresario gane dinero mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo", han añadido desde la plataforma, donde aseguran que las movilizaciones continuarán si no se desbloquea la negociación del convenio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

