Sonia Ferrer representa en Panamá al grupo parlamentario socialista en un encuentro sobre Seguridad e Inteligencia

viernes 02 de julio de 2021 , 12:30h

La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguridad del Congreso participa en un exclusivo foro sobre los nuevos modelos de terrorismo y delincuencia





La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados, Sonia Ferrer Tesoro, ha intervenido esta semana en el Foro de Inteligencia y Seguridad que reúne a parlamentarios de ambos países en la ciudad de Panamá, con el fin de coordinar políticas de seguridad entre gobiernos y parlamentos. “Es un encuentro que tiene una especial importancia para ambas partes tanto para temas de inmigración como otros importantes asuntos en los que podemos ayudarnos, entre ellos obviamente está la circulación de capitales opacos y el enorme esfuerzo que está haciendo el actual gobierno panameño para alejarse de ese estereotipo. Tenemos medios para poder ayudarles a legislar en la dirección correcta y debemos hacerlo, porque el beneficio es para todos cuando se estrecha el cerco a quienes sencillamente no quieren devolver a la sociedad aquello que esta le da evadiendo impuestos”, afirma la diputada almeriense.



Ferrer ha cumplido con una apretada agenda en la que se han puesto sobre la mesa informes técnicos muy específicos sobre las nuevas formas de terrorismo y las actividades ilícitas que surgen con la perversión en el uso de las nuevas tecnologías. De este modo, durante los distintos encuentros se ha tenido acceso a no sólo a información reservada hasta ahora para determinados grupos de trabajo, sino que también ha podido conocer los resultados de las experiencias puestas en marcha por países latinoamericanos. “Es mucho más importante de lo que podemos creer la importancia de Panamá en cuanto al conocimiento de los movimientos migratorios, ya que al igual que España es un país de paso en las rutas de migrantes que buscan en el norte de nuestros respectivos continentes unas mejores condiciones de vida. Ellos están en el paso hacia Estados Unidos y no nosotros hacia el norte de Europa. Ellos son el punto neurálgico por el que transitan las mercancías que pasan por esa parte del mundo, y nosotros la puerta de entrada de buena parte del continente africano, así que además de esa unión especial que tenemos con todo país hispanohablante, hay importantes puntos de encuentro que requieren acciones políticas y legislativas similares”, comenta Ferrer Tesoro.



Durante el desarrollo de las jornadas la diputada almeriense ha mantenido encuentros con los responsables de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo para conocer los programas que actualmente llevan a cabo en Centroamérica, y ha participado en una recepción ofrecida por la embajada de Estados Unidos en Panamá, para estrechar lazos de cooperación. “Es muy importante que entendamos que la nueva administración Biden tiene una especial sintonía con las políticas que desarrolla el Gobierno de España y que la imagen de Pedro Sánchez en el exterior es realmente muy valorada por sus logros sociales y el consenso conseguido. No nos podemos hacer una idea de lo que trasciende cada paso que damos en este sentido, como también es de agradecer que del ruido político de la oposición aquí no llega absolutamente nada. Sencillamente no existen. De eso también tendremos que aprender”, ironiza la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados.



La Parlamentary Intelligence- Security Forum podría tener España como sede para su próxima convocatoria y esa es, en estos momentos, una de las negociaciones paralelas en las que interviene la diputada por Almería.



El Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad organiza encuentros regulares para que parlamentarios internacionales y funcionarios gubernamentales aprendan de los expertos más destacados sobre el financiamiento de la lucha contra el terrorismo, la seguridad cibernética, las inversiones extranjeras depredadoras, el intercambio de inteligencia, 5G, IA y otros temas relevantes. Las discusiones del foro ofrecen conocimientos prácticos para iniciativas legislativas, así como herramientas tecnológicas que mejoran una colaboración más sólida con los aliados de Estados Unidos para erradicar con éxito las capacidades en la lucha contra las organizaciones terroristas.



Hasta la fecha, el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad ha albergado 17 encuentros mundiales presenciales con la asistencia de más de 1.700 parlamentarios y funcionarios gubernamentales que representan a 96 países.