La Junta inicia obras de seguridad en cuatro kilómetros de la travesía de Pampanico

lunes 26 de abril de 2021 , 15:41h

La actuación, con una inversión de 1,3 millones de euros, incluye cuatro nuevas glorietas y concluirá antes de que finalice el año





La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado las obras de mejora integral de la seguridad vial de la carretera A-358 a su paso por Pampanico, en el término de El Ejido (Almería). Los trabajos, que ejecuta la UTE formada por Proyectos y Vias Almería y Representaciones Técnicas Solagua por 1.337.612 euros, incluye la construcción de cuatro nuevas glorietas para reducir la siniestralidad en un tramo de cuatro kilómetros.



“Estas glorietas no sólo reducirán la velocidad de los conductores que pasan a diario por esta travesía sino que contribuirá a facilitar los giros y cambios de sentido”, ha señalado el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, que ha supervisado el inicio de las actuaciones junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera. Durante la visita, ha señalado que, de mantenerse los plazos previstos, las obras concluirán antes de que finalice el presente año.



Por su parte, Eloísa Cabrera ha resaltado el clima de colaboración con los representantes del Consistorio ejidente, con los que la Junta de Andalucía lleva desde 2019 trabajando en buscar la mejor opción para evitar los siniestros que se producían en esta vía. “Desde que mantuvimos la primera reunión, fuimos consciente de que no se trataba no sólo de una demanda histórica, sino de una actuación fundamental para garantizar la seguridad vial”, ha indicado, no sin antes recordar el importante volumen de tráfico de la travesía de Pampanico, con cerca de 11.000 vehículos diarios y un 6 por ciento de tráfico pesado.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas obras ya que “esta mejora viaria repercutirá, por un lado, en la reducción de la velocidad de los conductores que pasan por esta travesía, ya que permitirá poder realizar giros y cambios de sentido y, por otro lado, en el incremento de la seguridad vial para los peatones y viandantes junto con los pasos semaforizados”.



Por este motivo, el primer edil ejidense ha agradecido la gran labor desempeñada por la Junta de Andalucía en el impulso de esta importante actuación, “tanto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo; como a la delegada territorial, Eloísa Cabrera; a través de la Dirección General de Infraestructuras y del Jefe de Servicios de Carretera, que han permitido que hoy sea una realidad el comienzo de unas obras muy demandadas y esperadas durante años por los vecinos de este núcleo”. “Un hecho que pone de relieve la excelente predisposición y el compromiso demostrado por el gobierno andaluz a la hora de atender las necesidades de El Ejido”.



Las obras se desarrollan entre los puntos 13+800 y 17+900 de la carretera autonómica A-358, en la travesía de Pampanico. El principal hito será la eliminación de las intersecciones existentes, que suponen un punto conflictivo de seguridad, y su sustitución por cuatro nuevas glorietas situadas en la zona de colonización, Frusol, Camino de Los Guerras y en Pampanico, a la altura de la ermita.



También se van a crear vías de servicio a ambos lados del tronco principal entre los kilómetros 16+600 y 17+450, de manera que se canalizarán el tráfico de los accesos existentes hacia estas vías de servicio. Igualmente, se mantendrán los cinco pasos de peatones semaforizados existentes actualmente en el tramo. Por último, se realizará un refuerzo del firme en todo el tramo para mejorar el pavimento existente.



Esta actuación se enmarca en el Plan Andalucía en Marcha del Gobierno andaluz en el que sólo la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio incluye más de 100 millones de euros en la provincia almeriense para reactivar la economía y crear empleo, al mismo tiempo que se mejoran infraestructuras para vertebrar la comunidad y mejorar las conexiones de los municipios más pequeños.



Además, las obras en la carretera de Pampanico vienen a dar continuidad al trabajo realizado en el último año, cuando se realizó una inversión histórica de más de 30 millones de euros en obras y redacción de proyectos, es decir, un 52 por ciento más de lo que se destinó a tareas de conservación, seguridad vial y mejora de la red viaria en 2018, último año de gobierno socialista.