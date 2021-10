La Junta invierte casi 180.000 euros en crear un recorrido cultural en Níjar

martes 26 de octubre de 2021 , 19:09h

El delegado territorial de Turismo visita la localidad que ha recibido esta ayuda dentro de la línea de municipios turísticos que trata de fortalecer los atractivos y mejorar en la desestacionalización





El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha visitado hoy Níjar, donde ha mantenido una reunión con su alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, para abordar las ayudas que ha recibido esta localidad dentro la línea que la Consejería destina a los municipios turísticos andaluces, que en este caso suma una cuantía de 179.745,16 euros.



En concreto, con esta partida el Consistorio podrá desarrollar la peatonalización y creación de un recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente a San José, en concreto a través de tres torres y fortificaciones costeras que serán musealizadas. “El proyecto permitirá poner en valor la Torre de San Felipe en los Escullos, la de San Ramón que se ubica en el Playazo de Rodalquilar y la Torre de los Alumbres, que es la más antigua probablemente de todo Cabo de Gata”, ha explicado García Egea, quien ha apuntado que se trata de “un nuevo aliciente con el que resaltar el valor patrimonial de Níjar a través de los castillos y puestos defensivos usados en épocas anteriores”.



“Con estas actuaciones y proyectos, que se financian desde la Consejería que lidera Juan Marín, enriquecemos el destino para seguir avanzando en objetivos como la desestacionalización o la diversificación de la oferta. De esta manera, potenciamos la competitividad de la provincia de Almería en general y de localidades como Níjar en particular. Los atractivos con los que cuenta este municipio son incuestionables. Su naturaleza, sus senderos, el encanto de sus calles, la gastronomía… son algunos de los encantos que captan la atención de los turistas cada año. Sin embargo, y pese a que ha comenzado a recuperarse el sector, creemos que hay que continuar trabajando todos juntos para mejorar los destinos turísticos de nuestra comunidad autónoma”, ha asegurado el delegado.



En este sentido, García Egea ha abundado en que “es clave la colaboración con los municipios para que puedan poner en marcha nuevos atractivos que permitan complementar la oferta a los visitantes y seguir dando motivos para volver a Níjar y hacerlo durante todo el año de manera que pueda mantenerse el empleo y esto ayude a fijar la población al territorio. Nuestro compromiso con el sector es firme, creemos que es una industria clave para la economía de los territorios, y con estas nuevas propuestas el sector se verá fortalecido en la localidad”.



El año pasado fue la primera vez que la localidad recibía estas ayudas, ya que fue distinguida como municipio turístico en febrero de 2020 por el Gobierno de Juan Marín. Entonces la partida otorgada, de más de 170.000 euros, permitió la puesta en valor arquitectónico y paisajístico de la fachada marítima del núcleo de Las Negras, “uno de los enclaves más turísticos de la provincia, en pleno parque natural, la joya almeriense del Cabo de Gata”.



Por su parte, la alcaldesa de Níjar ha expresado su agradecimiento a la Consejería de Turismo, así como el apoyo brindado por ésta al proyecto elaborado junto con la asociación de empresarios del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Asemparna), que se engloba en un “plan estratégico” con el que “impulsar los valores naturales, agrícolas y patrimoniales que tiene el parque”.



Finalmente, el responsable territorial de Turismo en la provincia ha señalado que Níjar es actualmente el único enclave de la provincia que reúne las condiciones de municipio turístico, después de que Roquetas de Mar haya superado los 100.000 habitantes y, por tanto, no pueda a esta línea concreta de subvenciones, aunque sí a otras que ofrece esta Consejería de Turismo.



En la convocatoria de este 2021, el importe de estas ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, supera los 4,4 millones de euros para todos los municipios turísticos andaluces, repartidos al 50% en dos anualidades. El máximo subvencionable resulta de aplicar un 10% en la participación de la entidad beneficiaria en la PATRICA. En la provincia de Almería, actualmente solo cuenta con la distinción de municipio turístico la localidad de Níjar.