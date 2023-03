Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Junta reconoce la labor de 19 personas y entidades con los Premios Andalucía + Social viernes 31 de marzo de 2023 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Loles López destaca que estos galardones evidencian “la calidez humana y el arraigado compromiso social” de los andaluces

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha fallado la quinta edición de los Premios

Andalucía + Social 2022 que reconocen el trabajo de 19 personas y entidades en favor de la plena inclusión,

unos reconocimientos que, según ha destacado la consejera Loles López, “ponen de relieve la calidez humana de los andaluces y el arraigado compromiso social que hay en nuestra comunidad autónoma”.

Los galardonados en la modalidad autonómica son el Centro de Innovación Social ‘La Noria’ de la Diputación

de Málaga, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lepe y Entorno ‘Afale’, la Oficina de

Voluntariado y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, la Asociación Ítaca para el Desarrollo

e Inclusión de la Infancia y Juventud, la Asociación de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial

y orgánica Anpehi, el proyecto ‘Compartir es Vida’ del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada), la

Asociación Entre Amigos de Sevilla, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), la Asociación

VIH/SIDA Adhara; el programa UniverDI de la Universidad de Jaén y el proyecto ‘Espacio de respiro familiar

en el mercadillo dominical del Arenal’ promovido por la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes

de Córdoba.

A estos 11 reconocimientos concedidos en la modalidad autonómica hay que sumar ocho premios provinciales más, uno por provincia, que serán entregados próximamente.

Asimismo, y además de las modalidades convocadas, el jurado ha acordado conceder una Mención Especial

a la Fundación Granadina Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre Granada), por ser una entidad especializada en el tratamiento de las adicciones, que en los últimos años ha dado un paso más,

implementado el programa Kairos, centrado en la inserción sociolaboral de las personas con adicciones.

A juicio de Loles López, estos premios reconocen “es esfuerzo y compromiso de auténticos héroes cotidianos que, día a día, trabajan para conseguir una sociedad más inclusiva e igualitaria”. “Con los Premios

Andalucía + Social brindamos un merecido reconocimiento público a ese trabajo callado, del día a día y de

pequeñas acciones que transforman lo sencillo en actos indispensables”, ha enfatizado López.

En esta edición de los premios 'Andalucía + Social', se han establecido once categorías al incorporarse tres

nuevas, más el reconocimiento provincial. Así, se distinguen los trabajos realizados por personas o entidades en favor de la participación e inclusión de la población en los siguientes ámbitos: protección social;

personas con discapacidad; personas mayores; infancia y adolescencia; violencia de género; diversidad;

voluntariado; investigación e innovación en los servicios sociales de Andalucía. Además, se suman las tres

nuevas modalidades: dependencia; juventud y comunidad gitana. Por lo tanto, en el ámbito andaluz se

concederán once premios coincidiendo con las citadas modalidades y, en el ámbito provincial, un premio por

cada una de las ocho provincias andaluzas.

El Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en materia de Protección Social recae en la Asociación

Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y Juventud, por ser la única entidad social con sede y presencia diaria en el barrio de ‘El Puche’, zona especialmente desfavorecida de la ciudad de Almería, con altos

indices de población gitana e inmigrante. Además del trabajo interno en el barrio, la asociación ha realizado

importantes acciones de visibilización positiva de la zona, con gran calado y repercusión, como el cortometraje ‘Farrucas’, nominado a los premios Goya 2022.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lepe y Entorno ‘Afale’ recogerá el premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en materia de dependencia. Esta entidad nace en 2003 para cubrir las

necesidades, tanto de los enfermos como de sus familiares ofreciéndoles información y asesoramiento, cursos de formación, grupos de ayuda mutua, terapia psicológica individualizada, asesoramiento jurídico y

servicio de mediación familiar. En 2010, pone en marcha la Unidad de Estancia Diurna, concertada con la

Junta de Andalucía con talleres de estimulación cognitiva y actividades lúdicas, servicios de enfermería y fisioterapia, comedor y transporte atendiendo a casi 2.000 personas usuarias. Además, cuenta con un centro

residencial de mayores. Tras 20 años de trabajo y esfuerzo, Afale ha ido creciendo y a día de hoy es un

ejemplo de trabajo y superación digno de destacar en el ámbito de la dependencia en Andalucía.

El premio a las buenas prácticas en la atención a la discapacidad lo recogerá la Asociación de personas con

discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica Anhepi, por el proyecto ‘Los Sentidos de la Inclusión’, que

fomenta las habilidades creativas y sociales de personas jóvenes con distintos perfiles de discapacidad por

medio de las artes plásticas, musicales, gráficas, literarias y deportivas. La entidad lleva una larga trayectoria

potenciando el deporte de las artes marciales como herramienta de rehabilitación y bienestar, y promueve el

intercambio y la movilidad de personas con discapacidad de varios países de la mano del programa europeo

Erasmus Plus.

La modalidad del premio a las buenas prácticas en materia de personas mayores ha sido otorgada al proyecto ‘Compartir es Vida’ del Ayuntamiento de Churriana de la Vega. El programa busca dar respuesta al aislamiento social de las personas mayores y a la falta de recursos económicos, facilitando que compartan vivienda, gastos ordinarios, tareas domésticas y, algo importantísimo, que combatan su soledad. Comenzaron

hace un año y medio como proyecto piloto con dos personas que no se conocían y que se encontraban viviendo en la calle y en albergues. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento crearon un vínculo entre ellos

para ayudarles a encontrar un techo donde vivir. Actualmente el proyecto Compartir es Vida cuenta con 20

participantes, muchos de los cuales han contribuido a su difusión dentro y fuera de la provincia de Granada.

La Asociación Entre Amigos de Sevilla recogerá el Premio Andalucía + Social Andaluna a la Atención a la

Infancia y Adolescencia por su trabajo desde el año 1985 en el barrio del Polígono Sur de Sevilla en coordinación y colaboración con el Plan Integral del Polígono Sur. Ejecuta más de 20 proyectos de prevención del

absentismo escolar, mediación familiar, educación emocional, atención a madres jóvenes, actividades extraescolares, escuelas de verano, escuela de navidad, acciones de promoción de la participación infantil, apoyo

diario en materia de nutrición e higiene. Atiende diariamente a más de 800 menores y adolescentes de 8

centros educativos.

El premio al trabajo por la erradicación de la Violencia de Género ha recaído en el Servicio de Asistencia a

Víctimas en Andalucía (SAVA), por ser un servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito, integrado por diferentes profesionales para informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos,

así como reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la ciudadanía.

Destaca que ha cumplido 25 años al lado de las víctimas en Andalucía, trabajando de forma coordinada con

el resto de servicios especializados en materia de violencia de género como es el Instituto Andaluz de la Mujer y lo más importante, siempre al lado de las víctimas.

En la modalidad de buenas prácticas en materia de Voluntariado, la Oficina de Voluntariado y Compromiso

Social de la Universidad Pablo de Olavide recoge el Premio Andalucía + Social. Se reconoce que sea la primera universidad andaluza en crear en el año 1999 una oficina de voluntariado, a través de la cual alrededor

de 10.000 personas universitarias han realizado voluntariado en más de 100 asociaciones con las que

colabora, beneficiándose de su importante labor en torno a 8.000 personas y 300 entidades.

Por su parte, recibirá el galardón en la modalidad que reconoce las buenas prácticas en la investigación e Innovación en los Servicios Sociales en Andalucía el Centro de Innovación Social ‘La Noria’ de la Diputación

de Málaga por ser una importante entidad impulsora de la innovación social en la provincia de Málaga.

La Noria funciona como espacio colaborativo de apoyo al emprendimiento social y como lugar de formación

y creación colectiva, donde fluyen sinergias entre la administración pública, los colectivos sociales y las entidades privadas.

Por su parte, el Premio Andalucía +Social a las buenas prácticas en materia de Diversidad ha sido para la

Asociación VIH/SIDA Adhara, por ser una entidad con una trayectoria de más de 19 años en defensa de los

derechos del colectivo LGTBIQ+ y de las Mujeres. Destaca, entre otros trabajos, que desde el 2009 ofrece

vación directa de los resultados positivos a las unidades de Enfermedades Infecciosas de los hospitales de

Sevilla y Huelva, a través del ‘Programa de Educación entre Pares en el Contexto Hospitalario’.

En la categoría de Juventud, se ha premiado al Programa UniverDI de la Universidad de Jaén, ‘Educación

inclusiva para jóvenes con discapacidad intelectual en la Universidad’, por ofrecer a hombres y mujeres de

entre 18 y 30 años, con discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo y/o del espectro autista, la oportunidad de acceder a la universidad y estudiar un título propio denominado ‘Certificado de Formación Universitaria en Personal de Apoyo a Empresa y Organizaciones’. Este programa desarrollado desde el año 2017, se

inicia gracias a la colaboración de la Fundación ONCE, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, del Fondo Social Europeo.

Finalmente, se entrega el Premio Andalucía + Social en la modalidad de Comunidad Gitana, que recae en el

proyecto ‘Espacio de respiro familiar en el mercadillo dominical del Arenal’, que promovido por la Asociación

de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba, mejora las condiciones de la actividad tradicional de

venta ambulante, muy arraigada entre la ciudadanía gitana. El proyecto favorece la conciliación y el respiro

familiar, poniendo a disposición de los y las menores una zona en la que pueden desarrollar relaciones sociales, de ocio y culturales, lo cual permite a sus familias atender adecuadamente su trabajo, sabiendo que

sus hijas e hijos se encuentran atendidos, seguros y ocupados en tareas que les aportarán perspectivas enriquecedoras a su proceso de maduración.

8 premios provinciales

Además de los galardones regionales en las diferentes categorías, los Premios Andalucía + Social han

concedido distinciones particulares en cada una de las provincias. Así, en Almería se ha premiado a la Asociación de Personas con Discapacidad Ver de Olula por el proyecto ‘Cuando se Quiere se Puede’, destinado

a atender a niños y niñas de entre tres y 16 años que padecen graves problemas en su neurodesarrollo, realizando un abordaje multidisciplinar incluyendo a las familias para dar una respuesta global.

En la provincia de Cádiz, el jurado ha reconocido al programa ‘

para la inclusión social’, promovido por la Federación Gaditana de personas con Discapacidad física y/u

orgánica. Tiene como objetivo buscar su autonomía personal y evitar su institucionalización en centros residenciales. Para ello están desarrollando diversas acciones innovadoras relacionadas con la movilidad, la vivienda y la salud, como son el programa ‘Yo te cuido’, las ‘Oficinas de vida independiente’, los ‘Talleres inclusivos y responsables’, el ‘Servicio de atención a la discapacidad’, el ‘Servicio de adecuación a la vivienda’ y

el ‘Servicio de teleasistencia’, así como servicios enfocados a la formación y el empleo y a la promoción de la

figura del ‘Asistente personal’.

En la provincia de Córdoba, se ha galardonado a la Fundación Hogar Renacer que destaca por su extraordinaria labor en el tratamiento integral de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras adicciones, así como de patologías psiquiátricas asociadas, con especial dedicación a los colectivos más desfavorecidos. Destaca igualmente la realización de formación en empresas, destinada a la prevención o a la

búsqueda de soluciones eficaces a los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas y

conductas asociadas.

En la provincia de Granada, el jurado ha fallado a favor del Hospital San Rafael de la Orden Hospitalaria de

San Juan de Dios por el proyecto ‘Taller de Cine Inclusivo’, con el que se pretende acercar el mundo audiovisual y sus diferentes técnicas cinematográficas, metodologías y estrategias laborales a las personas con

discapacidad intelectual y patologías afines, usuarias del centro.

Por su parte, el joven conocido como ‘Luippi’, con el proyecto ‘Con Limitaciones pero Sin Límites’, ha sido el

galardonado en Huelva. Este onubense, que padece una lesión medular por espina bífida, y amante de la

comunicación audiovisual y el diseño gráfico, documenta su historia en redes sociales logrando en tan solo

tres meses más de 15 millones de reproducciones. Desde la cercanía y el humor, aboga por romper las

barreras de la inconsciencia y la desinformación visibilizando las barreras que se encuentra en su día a día,

incorporando testimonios en primera persona y proponiendo soluciones, convirtiendo así algunas campañas

en virales.

En Jaén, se ha concedido el Premio Andalucía+Social al IES Fuente de la Peña, situado en la zona sur de la

periferia de la ciudad de Jaén, ya que supone un ejemplo como comunidad educativa y agente de desarrollo

comunitario. Este centro destaca desde hace varios años por la transmisión a su alumnado de los valores

básicos democráticos de igualdad, libertad personal, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, justicia social y

no discriminación, promoviendo las buenas prácticas a favor de las personas que se encuentran en situación

de riesgo o vulnerabilidad social.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Fuengirola-Mijas Costa ha

sido reconocida con el premio de la provincia de Málaga. Esta entidad nace en el año 2003 con el objetivo de

procurar el mayor bienestar posible a las familias que padecen en su seno, los terribles estragos que causa

la enfermedad del Alzheimer. Destacan los ‘Talleres Intergeneracionales’, como medio de sensibilización,

apoyo social e intercambio recíproco entre el alumnado, con edades entre 5 y 18 años, y las personas usuarias del centro de Alzheimer.

Finalmente, en Sevilla el premio ha sido otorgado a la Compañía de Danza Mobile S.L. por su larga trayectoria erigiéndose como referente en su Centro de Creación por la unión entre el mundo de las artes y la discapacidad para contribuir al proceso creativo, social y personal de las personas con discapacidad física e intelectual, independientemente del grado o diagnóstico. La Compañía de Danza Mobile pone el foco en la inserción laboral, a través de las artes escénicas y la danza inclusiva profesionalizada y siempre con la participación de personas con y sin discapacidad. Danza Mobile igualmente es promotora del Festival Internacional

Escena Mobile Sevilla que en 2022 llegó a su 15ª edición. 