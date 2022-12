Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia La Junta Rectora del Parque Natural Sierra María-Los Vélez presenta los objetivos que se marcan para los próximos meses martes 06 de diciembre de 2022 , 11:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La elaboración del segundo Plan de Desarrollo Sostenible, el funcionamiento del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas “Las Almohallas” y el jardín botánico “Umbría de la Virgen”. La Junta Rectora del Parque Natural Sierra María Los Vélez ha mantenido una reunión en la que se han analizado los proyectos y objetivos que se van a poner en marcha en este parque natural en los próximos meses. Un encuentro que se ha celebrado en Vélez Blanco, y en el que han participado representantes de los ayuntamientos de María, Chirivel, Vélez Rubio, Vélez Blanco, así como la Universidad de Almería, Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, asociación de empresarios, sindicatos, asociaciones agrarias, de vecinos y grupos ecologistas. Durante la sesión, el director del Parque Natural, Jaime de Lara, ha explicado que en estos momentos están efectuando tratamientos selvícolas preventivos. “Los montes en los que se está trabajando ahora son casi en su totalidad pinares naturales de pino carrasco con un rico sotobosque de enebro, sabina mora, coscoja y otras especies adaptadas a las duras condiciones ambientales de la zona” ha detallado el director del Parque. Además, ha anunciado que se va a actuar en algunas repoblaciones de más de 70 años “con el objetivo de conseguir una mayor naturalización, favoreciendo la entrada de luz y la progresiva incorporación de manera espontánea de más especies vegetales”.

De Lara, ha expuesto ante la Junta Rectora los objetivos del espacio natural para el próximo año, entre los que ha destacado la aprobación del segundo Plan de Desarrollo Sostenible del parque, el funcionamiento del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas "Las Almohallas" y el jardín botánico "Umbría de la Virgen", el servicio de modernización y mejora de caminos forestales 2021-24, el centro de visitantes "Almacén del Trigo", el programa de sensibilización, la redacción de proyectos de mejoras en equipamientos de uso público y de la depuradora de agua del camping Sierra María. Entre las actuaciones que está realizando la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha señalado la revisión de los proyectos de ordenación de los montes públicos (con una inversión de 230.575 €), la redacción de un proyecto de tratamientos selvícolas en la zona de "Los Barrancos" en la Zona de Especial Conservación "Sierra del Oso" y el control de los aprovechamientos de biomasa en montes públicos, mediante los que se persigue la creación de empleo y la mejora de las condiciones selvícolas de las masas forestales, competencia de la Consejería de Sostenibilidad en el marco del Plan Forestal Andaluz. El delegado Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Almería, Manuel de la Torre, ha agradecido el interés y participación en la reunión de la Junta Rectora de todos los presentes y ha efectuado un reconocimiento público a todos los empleados de la Consejería que participan en la gestión del parque natural y de manera especial al Agente de Medio Ambiente de Chirivel Pedro Reche, fallecido de forma prematura el pasado mes de octubre, de quien ha destacado "su profesionalidad y vocación de servicio al interés general, tanto en la defensa de la naturaleza como en la ayuda a los vecinos de los municipios del parque natural". De la Torre también ha agradecido "el trabajo realizado por la Asociación ALVELAL, que continúa promoviendo reforestaciones en montes públicos con muy buenos resultados". Proyecto LIFE "Adapt-Aleppo El parque natural Sierra María-Los Vélez está participando en el Proyecto LIFE "Adapt-Aleppo: Gestión forestal adaptativa de los bosques mediterráneos de Pinus halepensis frente al cambio climático" en el que comparte experiencias de gestión en masas forestales de pino carrasco con otros territorios, para su análisis más exhaustivo desde el punto de vista de la fijación de CO2. También mantiene una buena coordinación con la administración ambiental murciana en asuntos como la protección del buitre negro, el Proyecto LIFE "Lynx Connect", que contempla la reintroducción del lince en terrenos protegidos colindantes con el parque natural, así como intercambios de información y experiencia en temas diversos.

