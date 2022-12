Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento sustituirá la totalidad de las luminarias existentes en el Parque de San Isidro, en Nueva Andalucía, por luces LED martes 06 de diciembre de 2022 , 11:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación prevé el cambio sobre casi un centenar de luminarias en el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la mercantil ‘Hermanos López Urrutia, S.L.’, por un importe total de 37.815,49 euros, el contrato menor de las obras para la sustitución de luminarias LED en el Parque de San Isidro, en Nueva Andalucía. Las obras incluidas en este proyecto cuentan con un plazo de ejecución de 30 días. Según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno Municipal sobre este acuerdo adoptado en el seno de la última Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado viernes, la actuación incluida en este contrato comprende la sustitución de la totalidad de las luminarias existentes en el Parque San Isidro, casi un centenar, "por nuevas luminarias LED que cumplan con los requisitos de los estudios luminotécnicos y clase de alumbrado de la zona, con una estimación de ahorro entorno al 35% de la potencia actualmente instalada". Según ha detallado Martínez Labella, la propuesta elevada por el Área de Sostenibilidad Ambiental, persigue, por un lado, el cumplimiento de los requisitos de iluminación en el Parque San Isidro tras las mejoras que se han acometido sobre espacios de esparcimiento y de ocio en esta zona (Skate Park) y, por otro, la reducción de consumo y la eficiencia energética en línea con la moción institucional para promover el autoconsumo y la eficiencia energética en la provincia de Almería, aprobada en Pleno el pasado 11 de octubre de 2022". Una actuación más dentro de la línea que viene manteniendo el Ayuntamiento de Almería respecto de la mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

