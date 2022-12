Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Posidonia. Un mar de luz’ añade un nuevo y espectacular atractivo navideño más a la ciudad en el Parque Nicolás Salmerón martes 06 de diciembre de 2022 , 11:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, invita a disfrutar de un espectáculo de luz y sonido que tendrá numerosos pases hasta el próximo 6 de enero ‘Posidonia. Un mar de luz’ es un espectáculo de luz y sonido con sorprendentes efectos visuales de colores en el espacio, creando una atmósfera de fondo marino con las Posidonias, a través de la sincronización de las luces con la música del espectáculo. Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero podrá disfrutarse cada tarde y noche en el Parque Nicolás Salmerón, en el marco de la programación especial de Navidad puesta en marcha por el Ayuntamiento de Almería, tal y como ha comprobado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales de Cultura y Educación, Diego Cruz, y Presidencia, Juanjo Alonso, y por la gerente de Almería Centro, Carmen Sánchez. La regidora ha apuntado que “el Ayuntamiento sigue iluminando una Navidad de ensueño, y si el pasado viernes disfrutamos con una gran afluencia de público del Espectáculo Piromusical en la Puerta de Purchena y el Castillo Musical en la Plaza de la Catedral, ahora estrenamos un innovador espectáculo en el Parque Nicolás Salmerón. ‘Posidonia. Un mar de luz’ nos acerca a nuestra esencia de ciudad costera, y lo hace de forma sostenible con el uso de tecnología LED y una decoración con materiales reciclados”. Esta nueva propuesta idónea para disfrutar en familia se sitúa entre la Fuente de los Peces y el Templete de música. En este espacio tendrá lugar el grueso del espectáculo, que convertirá el Parque en un fondo marino donde habrá medusas, posidonias, luces LED, máquinas de partículas y láser unido al sonido envolvente o surround 7.1, colocando los altavoces en la parte delantera del recinto y también en la zona trasera. Con este sistema cuadrafónico en directo se consigue el sonido tan característico de las salas de cine. Además de los luminosos leds en forma de cordón de luz para decorar el perímetro a modo de paraguas, se habilita un túnel led en el espacio que hay bajo las plantas que rodean la plaza, y se proyectan imágenes en el árbol de grandes dimensiones que hay a la espalda del citado templete. El diseño de iluminación sigue con las posidonias en las farolas y en la Fuente de Los Delfines, con imágenes donde se puede ver el fondo marino a través de la técnica de mapping. Este nuevo atractivo lumínico se suma a la iluminación extraordinaria de Navidad y tendrá pases diarios a las 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 horas, con la salvedad de que del 11 al 21 de diciembre el pase solo será a las 19.30 horas. La alcaldesa ha animado “a vivir este espectáculo y a pasear por la ciudad disfrutando de las luces y del ambiente navideño que lo inunda todo, así como del amplio programa preparado desde el Área de Cultura, con más de 50 actividades para todos los gustos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

