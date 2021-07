Economía La Junta y la ATA valoran positivamente las políticas andaluzas de apoyo miércoles 07 de julio de 2021 , 10:54h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autónomos suponen ya el 20,6% de los afiliados a la Seguridad Social en Almería, el mayor porcentaje de Andalucía





El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, y el delegado territorial de Turismo y coordinador de Vicepresidencia, Vicente García Egea, han mantenido hoy un encuentro de trabajo con el presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor Acedo, y la delegada de la asociación de autónomos en Almería, Esperanza Giménez Felices, para conocer la situación actual de los autónomos en Almería y analizar el impacto de las medidas de apoyo a este colectivo que ha puesto en marcha la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.





Emilio Ortiz que destacado “la valoración positiva, tanto de la evolución del colectivo como de las políticas que estamos impulsando desde el Gobierno andaluz para apoyar el inicio de actividad de los autónomos, su consolidación y crecimiento; además de para tratar de paliar el descalabro económico que ha supuesto para muchos de ellos la pandemia y las restricciones que ésta conlleva”.



Por su parte, Vicente García ha afirmado que “no hay dudas de que el Gobierno de la Junta está volcado más que nunca con los autónomos, con políticas con las que queremos contribuir a que Andalucía siga liderando la creación de trabajo autónomo en España”. En este sentido, ha señalado que por primera vez la comunidad autónoma ha superado a Cataluña en afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), “lo que demuestra la pujanza de un sector que es motor de riqueza en Andalucía y también en nuestra provincia, donde ya se superan los 61.000 autónomos, lo que convierte a Almería en la provincia andaluza con mayor peso de afiliados al RETA, con el 20,6%”, ha añadido.



Rafael Amor ha puesto de manifiesto “la capacidad de resistencia de los autónomos ante la pandemia” y ha señalado que las medidas puestas en marcha por la Junta “han respondido a las demandas y necesidades del colectivo. Gracias a eso, Andalucía es hoy sinónimo de emprendimiento, de creación de empresas y esperamos que pronto lo será de creación de empleo”. Asimismo, ha reclamado “que no se frente el ritmo de vacunación para que no vuelvan las restricciones” y “que continúe el importante esfuerzo que está haciendo la Junta para la reducción de trabas administrativas, porque eso se traduce en actividad económica”. También ha reclamado medidas para facilitar liquidez a los autónomos tras los efectos de la pandemia como los avales puestos en marcha por la Junta con Garántia y ha animado a solicitar las subvenciones a la solvencia empresarial y de los autónomos que gestiona la Consejería de Empleo.



Rafael Amor ha llamado la atención sobre “la reforma fiscal sobre en la que se está trabajando ahora en el Parlamento de Andalucía al objeto de conseguir una política fiscal más ventajosa para los autónomos de cara a iniciar la recuperación después de 14 meses de incertidumbre y múltiples pérdidas de facturación en el colectivo”.





Crecimiento interanual del 2,9% de autónomos en Almería

“Entre junio de 2020 y junio de 2021, el número de autónomos en Almería ha crecido un 2,9%, pasando de 59.726 a 61.451”, según ha informado el presidente de ATA-Andalucía, quien también ha indicado que “de diciembre de 2020 a junio de este año, el colectivo ha crecido en 710 personas, un 1,2%, y respecto al mes de mayo en 153 personas (0,2%)”.



En cuanto a la evolución de los autónomos almerienses por sectores en los últimos seis meses, ha crecido su presencia en las actividades artísticas y de entretenimiento en un 6,6% (44 personas más, hasta 711 afiliados), seguidas de las actividades sanitarias en un 3,5% (48 personas, hasta 1.417 afiliados), la hostelería en un 3,3% (158 personas, hasta 5.009), las actividades administrativas en un 3,2% (48 personas, hasta 1.548), la construcción en un 3,1% (155 personas, hasta 5.161), la información y comunicación en un 2,8% (17 personas, hasta 629) y las actividades inmobiliarias en un 2,6% (18 afiliados más, hasta 703).



También hay más autónomos en el comercio (incremento de 185, un 1,5% más, hasta 12.846), los transportes (aumento del 2,2%, en 61 personas, hasta 2.874), las actividades financieras y seguros (crece un 1,1% en 9 personas hasta 840 afiliados), las actividades profesionales y científicas (1% más, 31 personas, hasta 3.195).



Por otra parte, han bajado las afiliaciones de autónomos en Almería desde diciembre de 2020 hasta junio de 2021 en educación (-1,6%, 20 personas menos, hasta 1.217), la industria (-1,6%, 38 personas menos, 2.285 afiliados en junio) y la agricultura (cae un -0,3%, 51 personas menos, quedando en 20.088 afiliados en este sector).



La evolución por géneros en el colectivo en Almería en los seis últimos meseso apunta a un aumento de los varones afiliados al RETA del 0,9%, en 337 hombres más, y del 1,6% en las mujeres, con 363 afiliadas más.





Medidas de apoyo de la Junta a los autónomos

El delegado de Empleo ha informado a los representantes de ATA en Andalucía y Almería sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones abiertas actualmente, las que se están tramitando y pagando y las ya ejecutadas.



Entre las medidas con plazo de solicitud vigente, Emilio Ortiz ha destacado las subvenciones para apoyar la solvencia de empresas y autónomos que han contraído deudas por la crisis del coronavirus. Se pueden solicitar estas ayudas que derivan de normativa estatal pero que tramita la Consejería de Empleo hasta el 15 de julio. Las subvenciones oscilan entre 3.000 y 200.000 euros, en función de la caída de la facturación y del número de empleados, y tenemos un presupuesto de 1.109 millones en Andalucía.



“Hemos hecho mejoras en estas subvenciones para tratar de automatizar procesos y causar las menos molestias posibles a los solicitantes, aunque la normativa estatal que regula estas ayudas no nos deja mucho margen de maniobra. Pero nos hemos comprometido a tramitar y resolver antes del 31 de diciembre”, ha añadido.



Asimismo, ha informado a los representantes ATA-Andalucía y Almería sobre los incentivos a la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales autónomos que, por primera vez, se ponen en marcha en Andalucía. “Está abierto el plazo de solicitud de las dos líneas que se dirigen específicamente a autónomos de las 9 que componen este novedoso programa de apoyo a la conciliación, y que concretamente incentivan la contratación de personas desempleadas que les sustituyan para poder atender a sus hijos menores de 3 años o por embarazo, nacimiento, adopción y acogimiento”, ha detallado.



El presupuesto en Almería para estas dos líneas es de 198.400 euros. Las ayudas, que pueden solicitarse hasta el 30 de septiembre, son de 6.000 euros por cada contrato de un año de sustitución de la persona autónoma con hijos menores de 3 años; y de entre 1.700 euros por contrato de 16 semanas (para nacimiento, adopción, etc.) y 3.200 euros por contratos de 8 meses como máximo para sustituir a una autónoma embarazada. Las cuantías se incrementan si la persona contratada pertenece a colectivos preferentes.





