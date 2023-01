Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La Legión reconoce a instituciones y la sociedad almeriense por su apoyo a ‘La Desértica’ jueves 26 de enero de 2023 , 20:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación, Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Subdelegación, Consistorios de los municipios sede y la Agrupación Provincial de Protección Civil han recibido los premios de agradecimiento La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión ha celebrado hoy la Gala de la IV edición de ‘La Desértica’ para reconocer y agradecer a las instituciones y la sociedad por su contribución al desarrollo de la carrera. ‘La Desértica 2022’ tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre saliendo desde el centro de Almería, atravesando los municipios de Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Felix, Enix y Vícar, llegando a corazón de Roquetas de Mar con más de 6.300 participantes. La Desértica viene a completar junto con los “101 kilómetros de Ronda” la “Cuna de la Legión” de Ceuta y “la Africana” de Melilla, el circuito de carreras de ultra fondo de la Legión. Si por algo brilla con luz propia ‘La Desértica’ es por ser una operación en colaboración con las autoridades locales, autonómicas y del Estado, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por ser un evento solidario que este año realiza una donación económica a la Asociación ‘Autismo Dárata’. Por este motivo, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Almería y los ayuntamientos de los municipios por los que discurre (Roquetas, Viator, Huércal de Almería, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fé de Mondújar, Alhama de Almería, Felix, Enix y Vícar han recibido agradecimientos junto a la Autoridad Portuaria de Almería y la Universidad de Almería. Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido también el reconocimiento de ‘La Legión’. Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales de los diferentes municipios implicados han subido al escenario para recoger este merecido premio a la colaboración. La Agrupación de Protección Civil de Diputación ha sido también reconocida junto a 112 Andalucía, Protección Civil de la Subdelegación y de los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar y la empresa almeriense Grupo Control. Por otro lado, la Legión ha entregado el premio por su contribución a patrocinadores y colaboradores en hacer posible que los marchadores y ciclistas que han tomado la salida en esta IV Edición de La Desértica hayan dispuesto de todo lo necesario para hacer frente al reto que conlleva una prueba de estas características: Cajamar, BBVA, Cateríng Europa, Hyundai, Bidafarma, El Corte Inglés, Koppert, Grupo Renta Todo, Clim&System, Playa Senator, Primaflor, AGF Fashion, Almerimatik, Caixabank, Mapfre, J García Carrión, Eolo, Clínica Podológica de Murga, Grupo Blanes, Club de Mar, Asisa, Superplus, Ego Sport, Cruzando la Meta, Comunidad Vida Sana, Nutricionista Francisco García Navío, Unica Group, Cocacola,. El acto se ha cerrado con la entrega de donaciones y y la colaboración con asociaciones almerienses para la realización de fines sociales. La Legión y el Club Deportivo La Desértica han adoptado la decisión de conceder donaciones económicas de cuantía de 1500 euros a las siguientes asociaciones: · 1 – Asociación “AUTISMO DÁRATA”: Entregado por el Coronel y el presidente de la Diputación. · 2 – Asociación Almeriense de Daño Cerebral VIVIR. Entregado por el Coronel y el subdelegado del Gobierno. · 3 – Asociación Española para la Investigación y ayuda la delegada del Gobierno. · 4 – Fundación Tercio de Extranjeros. Entregado por el Coronel y la alcaldesa de Almería · 5 – Fundación Cáritas Castrense. Entregado por el Coronel y el alcalde de Roquetas de Mar. Asimismo, se han reconocido los proyectos de acción social vinculados a la carrera 2022: · 1 dorsal, 1 Kilo para Banco de Alimentos · El Comedor la Milagrosa recibió el excedente de los alimentos · URA Clan instaló un Ambigú solidario · Serbal: Proyecto de reforestación Planta tu huella Apoyo a una prueba que une a la sociedad y la Legión El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de una prueba que ha unido, aún más, a la Legión y a la sociedad almeriense: “Esta prueba ha estrechado aún más los lazos que nos unen con la Legión. Los almerienses nos sentimos orgullosos de contar con una de las pruebas de las que se celebran en el Sur de Europa. Estamos muy contentos de que así sea y que siga creciendo edición tras edición. Es una competición muy importante que nos ayuda a intensificar la relación de Almería como destino deportivo y aprovechar esa sinergia como reclamo turístico”. Del mismo modo, ha asegurado que “si hay algo que hace más grande a esta prueba es su carácter colaborativo y solidario y que hoy hayamos podido contribuir a los proyectos sociales de tres ONG’s que trabajan por mejorar la calidad de vida de los almerienses”. La alcaldesa del Ayuntamiento, María del Mar Vázquez, ha transmitido su agradecimiento a La Legión por este acto “en el que siguen demostrando y trasladando sus valores a la sociedad almeriense”. La Desértica es una actividad donde Almería, recalca Vázquez, “se vuelca con La Legión y ellos edición tras edición continúan con la difusión de los hábitos de deporte y vida saludable”. De esta forma, María del Mar Vázquez ha manifestado que La Desértica con más de 6.000 participantes contribuye "con un impacto económico muy positivo para la ciudad, donde familias y deportistas tienen la posibilidad de disfrutar de nuestra red hotelera así como de la oferta de restaurantes y bares". Por ello, desde el Ayuntamiento "siempre tenderemos una mano al cuerpo de élite que influye a nuestra sociedad de forma muy positiva”. La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha querido agradecer el reconocimiento ofrecido por La Legión a la Junta de Andalucía. Además, ha destacado que “con La Desértica se ha demostrado que trabajando y colaborando juntas La Legión, junto con la sociedad civil y las administraciones públicas, se alcanzan grandes metas”. Para terminar, Martín ha afirmado que “esta prueba deportiva escenifica la simbiosis perfecta que existe entre La legión y la sociedad almeriense”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.