La LISTA desbloquea el urbanismo en 50 municipios de Almería

El portavoz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha mostrado hoy la satisfacción de todo el PP tras la aprobación definitiva de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que acaba con 20 años de caos urbanístico en nuestra comunidad y con la que por fin se desbloquean los PGOU y se cumple con una demanda histórica de alcaldes, instituciones, promotores y particulares, "de todos los colores políticos".

Se trata de una Ley que ha sido aprobada con un amplio consenso político en el Parlamento tras meses de negociación con los partidos. Herrera ha dicho que "el PSOE no ha sido valiente y se ha abstenido, demostrando que no son capaces de defender ni a sus propios alcaldes que han demandado esta ley durante décadas”.

En el caso de la provincia de Almería Ramón Herrera explica que serán medio centenar los municipios los que por fin, y en un máximo de dos años, podrán tener actualizados sus Planes de Ordenación Urbana gracias a esta Ley.

“Se trata de una ley profundamente municipalista que da respuesta a un enorme problema que alcaldes de todos los partidos políticos han estado sufriendo durante años. Ahora el urbanismo será más sencillo porque se establecen reglas claras adaptadas a la realidad, fáciles de entender y de aplicar”, ha manifestado.

El portavoz popular ha explicado que la LISTA regula y ordena por fin el suelo rústico en Andalucía no permitiendo asentamientos irregulares, solucionando los que existen y ofreciendo oportunidades a la Andalucía vaciada.

“Ahora en suelo rústico se podrán construir viviendas unifamiliares aisladas, siempre y cuando los ayuntamientos aprueben la Actuación de transformación urbanística presentada por los particulares. Ya no será necesario el requisito de uso agropecuario como condición para acoger una vivienda, que ha derivado durante años en la trampa de construir supuestas casas de aperos cuando realmente se construían segundas residencias”, ha afirmado.

Para Ramón Herrera estamos ante una “oportunidad para los municipios pequeños” ya que se contribuirá al desarrollo del medio rural y de los recursos naturales.

Finalmente ha destacado que con esta Ley se impone la seguridad jurídica, que es una garantía para la captación de inversiones, y se evita, como ha ocurrido durante los años de socialismo, que la maraña burocrática que existía hasta ahora espante a quienes querían invertir y generar oportunidades en nuestros municipios.

Hacerse trampas

El parlamentario Ramón Herrera ha dicho que con esta Ley "dejaremos de hacernos trampas al solitario". Herrera habla así porque hasta ahora no era raro que alguien, con un terreno rústico, pusiera como argumento legal la construcción de un almacén para aperos agrícolas, y aquello acabara en una vivienda disimulada, que llegado el caso, podría ser denuncia y demolida. Ahora, esa misma construcción podrá ser legal siempre que se mantengan ciertas normas municipales recogidas en la Ley. Eso, según Herrera, evitará esas trampas, y dará carta de naturaleza a una realidad, que además, al ser legal, incentivará que quien tiene un pequeño terreno agrícola en un pueblo pero no vive en él, pueda construirse una casa vacacional, o por qué no, irse a vivir a él.

La cuestión es que a esta nueva normativa se podrán acoger construcciones preexistentes, pero si éstas ya tienen orden de demolición por una sentencia. no podrán salvarse.