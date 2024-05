Almería Ampliar La lista internacional que encabeza el Faro de Cabo de Gata jueves 02 de mayo de 2024 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Torre de Hércules, en La Coruña, el Faro de Cabo de Formentor, en Mallorca y el Faro de Maspalomas, en Gran Canaria son los otros elegidos en nuestro país

La Torre de Hércules, en La Coruña, el Faro de Cabo de Formentor, en Mallorca y el Faro de Maspalomas, en Gran Canaria son los otros elegidos en nuestro país El Faro de Cabo de Gata, en Almería, y el Faro de Chipiona, en Cádiz, elegidos como unos de los faros más espectaculares de EuropaLos usuarios de Jetcost eligen los 20 mejores y cinco están en EspañaLa Torre de Hércules, en La Coruña, el Faro de Cabo de Formentor, en Mallorca y el Faro de Maspalomas, en Gran Canaria son los otros elegidos en nuestro país Durante cientos de años han protegido a los marineros e iluminado la noche entre los arrecifes. Hoy su utilidad es relativa y desde luego ya no requieren la presencia constante del farero y su atenta mirada. Pero estos singulares edificios son curiosos monumentos que se enfrentan al viento y al mar donde, además se puede disfrutar de las mejores vistas. Son monumentos históricos cuya belleza continúa deslumbrándonos. En muchos casos, se han reconvertidos en originales alojamientos en los que buscar la soledad y el espectáculo. Europa está poblada por cientos de estos faros. Los usuarios del potente buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es, en esta ocasión, han elegido los 20 más impresionantes del Viejo Continente, y el Faro de Cabo de Gata, en Almería, y el Faro de Chipiona, en Cádiz, han sido unos de ellos: Faro de Cabo de Gata Almería Andalucía - España Ubicado en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, este faro de 18 metros de altura fue construido debido a los numerosos barcos que naufragaron en el arrecife de Laja de Cabo. Incluso desde su base tiene unas espectaculares vistas del litoral y sus acantilados. Además, desde aquí se puede ver el famoso Arrecife de las Sirenas donde en la antigüedad vivían las focas monje que los marineros confundían con criaturas mitológicas. Faro de Chipiona - Cádiz - Andalucía - España Es el más alto de España, con 69 metros desde la base, y uno de los mayores de Europa. Curiosamente, se trata de uno de los pocos faros aeromarítimos proyecta una luz horizontal y otra vertical, sirviendo de guía a embarcaciones y aviones. A sus pies se unen las aguas del Guadalquivir y las del Atlántico. Se puede subir hasta la claraboya, aunque hay que superar 244 escalones. Desde 2018 se celebra la Carrera Vertical Faro de Chipiona, en la que suelen participar casi 200 personas. La carrera empieza con 50 metros lisos, subida y bajada a lo alto del faro (688 escalones en total), tras haber tocado la campana en el mirador, y 450 metros lisos al final. Estos son los otros 19 faros más atractivos elegidos por los usuarios de Jetcost.es entre los de toda Europa: Faro de Cabo de Formentor Mallorca - Islas Baleares - España Fue uno de los faros en las islas más difíciles de construir precisamente por su situación en la península de Formentor a 210 metros sobre el nivel del mar, también uno de los más antiguos ya que fue inaugurado en 1863 Su belleza y las espectaculares vistas que se disfrutan del litoral mediterráneo atrae a miles de turistas que deben subir la intrincada carretera, lo que ha motivado que se limiten las visitas en los meses de verano y que solo se puedan hacer en autobús, bicicleta o caminando. Torre de Hércules - La Coruña - Galicia - España La Torre de Hércules es el único faro romano aún en funcionamiento que sigue ejerciendo las mismas funciones que cuando se fundó. Con toda probabilidad fue construido en la segunda mitad del siglo I o principios del siglo II d.C. por el Imperio Romano, en el finis terrae del, hasta entonces, conocido mundo, para acompañar a los barcos que bordeaban al final del continente ye l punto más alejado del Imperio en Occidente. Hoy está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Faro de Maspalomas - Gran Canaria - Islas Canarias - España Las playas y dunas de Maspalomas son, sin duda las más apreciadas, visitadas y fotografiadas de toda Canarias. El conjunto del charco de Maspalomas, el campo de dunas y el palmeral constituye una zona de gran valor ecológico. La decisión de levantar el faro de 55 metros de altura, se tomó en el lejano 1861. Por aquel entonces el lugar era un paraje deshabitado, incomunicado del resto de la isla. La luz del faro se encendió en 1890¡ y servía de guía a los barcos que cubrían las rutas entre Europa y América. Torre de la Doncella - Estambul - Mármara - Turquía Es una torre que se encuentra en un pequeño islote ubicado en la entrada sur del estrecho del Bósforo a 200 metros de la costa Üsküdar en Estambul. El faro, que avisa a los numerosos barcos que surcan las aguas tiene una triste leyenda. Un oráculo profetizó que la hija del emperador moriría envenenada por una serpiente venenosa en su cumpleaños número 18. El emperador hizo construir la torre en medio del Bósforo para proteger a su hija hasta que cumpliera 18 años. En el cumpleaños número 18 de la princesa, el emperador le trajo una canasta de frutas exóticas suntuosas como regalo de cumpleaños, encantado de haber podido evitar la profecía. Sin embargo, al meter la mano en la canasta, un áspid que se había escondido entre la fruta mordió a la joven princesa y murió en los brazos de su padre, tal como lo había predicho el oráculo. De ahí el nombre Torre de la Doncella Faro de Rubjerg Knude - Hjorring - Jutlandia - Dinamarca Se encuentra en la costa del Mar del Norte en Rubjerg, en el municipio de Jutlandia de Hjorring, en el norte de Dinamarca y recibe cada año la visita de 250.000 curiosos. Tanto las arenas movedizas como la erosión costera son un problema grave en la zona. La costa se erosiona en promedio 1,5 metros al año lo que hizo que el faro, que dejó de operar el 1 de agosto de 1968, estuviera en medio de las dunas, temiéndose por su supervivencia. El gobierno decidió salvarlo hace unos años trasladándolo 70 metros. Capo Spartivento - Cerdeña - Italia Seguramente hoy es uno de los faros más elegantes y exclusivos de Europa, convertido en un hotel refinado, donde la experiencia de dormir en él es un lujo, un resort que ha conservado los techos abovedados de la antigua estructura color rojo carmesí y ampliados y restaurados los 700 metros cuadrados de terrazas panorámicas con impresionantes vistas de las bahías de Malfatano y Capo Teulada. Es el faro más antiguo de Cerdeña, un lugar de ensueño construido en 1856 con vista al mar en el sur de la isla, donde la maleza huele a mirto y enebro. Faro de Santa Marta - Cascais - Lisboa - Portugal Situado en un entorno precioso, a la entrada de una pequeña ría, especialmente si se contempla desde el chiringuito que hay enfrente tomando unas sardinas asadas al estilo portugués y un buen vinho verde. Fue construido en 1864 formando parte del Fuerte de Santa Maria en Cascais. La antigua casa del farero se han convertido en un museo cuyo contenido retrata la vida de los antiguos fareros, la tecnología y la historia a lo largo de los tiempos. Fastnet Lighthouse - Fastnet Rock - Irlanda Fastnet Rock es un pequeño islote de pizarra arcillosa con vetas de cuarzo. Se eleva a unos 30 metros por encima de la marca de la bajamar. Según ha podido comprobar Jetcost.es, se utiliza como punto medio de una de las carreras de yates clásicas en el mundo, Fastnet Race, un viaje de ida y vuelta de 1.126 kilómetros desde Cowes, en la Isla de Wight, alrededor de la roca y de regreso a Plymouth. También se utiliza a veces como marca para las regatas de los centros de vela locales como Schull y Baltimore. Faro Saint-Mathieu - Plougonvelin - Bretaña - Francia El promontorio de Saint-Mathieu alberga las ruinas de una abadía, un semáforo y un faro. Esta extraña yuxtaposición se explica por las conexiones que estas estructuras compartieron a lo largo de la historia de Saint-Mathieu. Faro de Génova - Liguria - Italia Construido por primera vez en 1128 y luego reconstruido en su forma actual en 1543, el faro de Génova es una torre cuadrada, apodada Lanterna. Se eleva 77 metros y alcanza una altura sobre el nivel del mar de 117 m. Símbolo de la ciudad, la Lanterna domina el puerto y ofrece una magnífica vista de Génova y su centro histórico. Actualmente está un tanto alejado del mar y rodeado de construcciones y carreteras. Faro de San Vicente - Algarve - Portugal Presume de ser el finis terrae de Europa, en dura competencia con otros cabos y faror portugueses y españoles. En todo caso su situación es espectacular, al borde de acantilados de 200 metros en los que pacientes pescadores arrojan su caña. Se encuentra en una fortaleza erigida en el siglo XVI aunque el faro es de 1904, para proteger la costa de los frecuentes ataques de los piratas árabes. Se edificó en el lugar donde se encontraba un convento medieval que, según cuenta la leyenda, había custodiado los restos mortales de S. Vicente. Esta zona –Sagres– fue lugar de residencia del príncipe Enrique el Navegante. Faro de la Isla Vírgen - Plouguerneau Bretaña Francia Ile Vierge es un islote de 6 hectáreas que se encuentra a 1,5 kilómetros de la costa noroeste de Bretaña, frente al pueblo de Lilia. Es la ubicación de un faro de piedra más alto de Europa y el "faro tradicional" más alto del mundo. Este imponente edificio de piedra solo es accesible en barco. Hay que subir casi 400 escalones antes de llegar a su cima donde las vistas son magníficas. A su lado está el primer faro de la isla Virgen, construido en 1845, pero no tenía suficiente visibilidad y en 1902 se inauguró el nuevo. Faro de Lindau - Baviera - Alemania El antiguo faro de Lindau, de 37 metros de altura, fue construido en el siglo XIII. Contribuye al encanto de esta isla-ciudad a orillas del lago de Constanza. No lejos del faro se alza el emblema de la ciudad, un imponente león de piedra, símbolo de Baviera, que parece marcar el horizonte. Faro de Tourlitis Isla de Andros - Grecia A 200 metros de la costa de la isla de Andros, en las Cícladas, se levanta sobre una roca el muy pintoresco faro de Tourlitis, a la entrada del puerto de La Chora. Construido en 1897, luego destruido durante la Segunda Guerra Mundial, el faro actual es de hecho una réplica del original reconstruido en 1990. Farol da Ponta do Arnel - Islas Azores - Portugal Este fue el primer faro construido en las Azores y se utilizó tradicionalmente como luz de aproximación para los barcos que llegaban de Portugal continental. El faro está ubicado en el extremo este de la llha de Sao Miguel y el acceso es a través de una carretera desafiante, aunque vale la pena. Faro de Capri Campania - Italia Situado a 3 km. de Anacapri, en la bella isla de Capri, el Faro de Punta Carena es un faro activo que se utiliza desde 1867. Es el segundo faro más luminoso de Italia, después del de Génova, y es uno de los más antiguos de Italia. Aunque es un espectáculo impresionante para contemplar en acción, es aconsejable visitarlo antes de que el sol se ponga y el faro comience su funcionamiento y así disfrutar de las vistas sobre la costa increíblemente rocosa, las pequeñas calas y ensenadas, el pinar que bordea la bahía, la rica flora mediterránea, las olas que rompen y la imponente Torre della Guardia, una histórica antigua torre de vigilancia. Faro de Cabo de Hook - Wexford - Irlanda En la península de Hook Head, se encuentra el faro del mismo nombre, que es el más antiguo de Irlanda y uno de los faros activos más antiguos de Europa. Construido hace casi 800 años por los normandos, es una de las atracciones turísticas del sureste de Irlanda. Se puede visitar el interior del faro, con una vista impresionante del mar en su cima. Faro de Kõpu - Isla Hiiumaa - Estonia Es uno de los faros más antiguos del mundo, situado en la isla estonia de Hiiumaa ha sido una ayuda activa para la navegación desde 1531. Con 36 metros de altura, la orgullosa estructura en forma de prisma se encuentra en lo alto de una colina de 68 metros, lo que garantiza que tenga la luz costera más alta en cualquier parte del Mar Báltico. A pesar de la construcción de un nuevo faro de radar en 1997, Kõpu sigue siendo utilizado como una guía de navegación por los barcos de pesca locales, recreativos y pequeños. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 