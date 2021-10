Sucesos Ampliar Cuatro heridos en una colisión por alcance en la capital jueves 07 de octubre de 2021 , 08:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los afectados son tres mujeres y un hombre que fueron evacuados al Hospital Torrecárdenas de la capital Una colisión por alcance entre dos vehículos ocurrida ayer tarde en Almería se ha saldado con cuatro personas heridas, según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



Un ciudadano llamó al Teléfono 112 sobre las 21:20 horas para pedir ayuda porque dos coches habían colisionado en la N-340, en la Barriada de Pescadería y había varias personas lesionadas. La sala coordinadora informó inmediatamente a la Policía Local y a los servicios sanitarios de la Junta.



Los sanitarios han indicado al 112 que trasladaron al Hospital Torrecárdenas a cuatro personas heridas: tres mujeres (de 20, 35 y 41 años) y un hombre de 64.

