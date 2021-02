Deportes Ampliar Victoria del Sénior Femenino 3-1 ante el Zapillo At martes 23 de febrero de 2021 , 07:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las chicas de Alberto Pardo continúan quintas a tres del Pavía pero con tres partidos más



El Sénior Femenino del CD El Ejido se impuso este domingo al Zapillo Atlético por 3-1 en el anexo de césped artificial del Estadio Municipal de Santo Domingo. Un encuentro en el que nuevamente las celestes tuvieron un banquillo muy corto con sólo tres cambios, y cuando además dos de las jugadoras arrastraban aún molestias.



Un partido muy dinámico pero con pocas llegadas a portería y poca definición, al que sin embargo supieron sacarle petróleo las jugadoras celestes.



El encuentro comenzó con el equipo visitante llevando el peso con llegadas por banda, a las que respondía la línea defensiva ejidense con contundencia y tirando el fuera de juego de manera muy coordinada.



Sin embargo, en el minuto 14 en una jugada bien elaborada de las almerienses hacía llegar el gol visitante en un balón centrado desde el córner al área y que Soledad Segura remató prácticamente a placer.



Un gol que fue como un jarro de agua fría. Pese a ello, el equipo celeste se recompuso y comenzó a controlar más el juego, dominando el balón pero con tiros a portería desde fuera del área, por lo que no lograban sorprender a la portera.



Fue en el minuto 26, en una jugada elaborada y con la defensa muy cerrada, cuando Lorena consigue un bonito gol con lanzamiento en semi parábola que sorprendió a la portera visitante, que poco pudo hacer.



Ya con control de juego en zona media se llegaba al final de la primera parte.



En la segunda mitad el equipo celeste cambiaba el sistema de juego con más elaboración de jugadas y pases cortos.



El segundo gol de las celestes llega de penalti en las botas de Cristian Navarro. Con el 2-1 las celestes ya tuvieron más paciencia en el juego y en el minuto 38 de la segunda parte Cristina Navarro marca de tiro cruzado al segundo palo con un gran lanzamiento.



Hubo incluso más ocasiones para ambos equipos, pero el marcador no se volvería a mover.



3 CD El Ejido: Cristina Benavides, Lola López, Lorena Martín, Ana Espínola, Cristina Navarro, Adelina López, Ana Maldonado, Noelia Villegas, Rocío Antequera, Nerea López y Ángeles López. También jugaron Elena Sánchez, Rafika y Araceli Gómez.

1 Zapilla Atlético: Minerva Martínez, Celia García, Malena Trave, Selena Fernández, Gema Yañez, Paula Rodríguez, Claudia Requena, Lea Costes, Laura Mallol, Soledad Segura y Carmen Rueda. También jugaron Coumba Ndiaye y Paula Palenzuela.

Goles: 0-1 (14′) Soledad Segura; 1-1 (27′) Lorena Martín; 2-1 (79′) Cristina Navarro; 3-1 (84′) Cristina Navarro.

Árbitros: Raúl Herrera, Ilias Lauroussy El Fallah e Ilias Attar Bouhnine

