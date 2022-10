Es una información de noticiasdealmeria.com

La Mesa del Ferrocarril valora positivamente los PGE para 2023

viernes 07 de octubre de 2022 , 10:08h



Desde la plataforma ciudadana valora positivamente la fuerte inversión de los 465 millones de euros más 15 millones más para los Corredores TEN-T. Pero precisa que al ser presupuestos plurianuales, lo que viene a compensar que en el presente ejercicio no se haya ejecutado el presupuesto previsto.

La Mesa del Ferrocarril en defensa del ferrocarril, después de un estudio minucioso de los presupuestos generales del Estadado para el próximo año 2023, respecto a las partidas de inversión en la provincia de Almería. Aprecia una inversión potente para los tres tramos que se encuentran en ejecución en la provincia de Almería, ya que, el 90% de los presupuestos se invertirán en la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Pero la plataforma ciudadana almeriense, aclara que estos 465 millones de euros viene a compensar el presupuesto que no se ha ejecutado durante el presente ejercicio del año 2022, así como los modificados que se aprobaron recientemente por Adif a las tres empresas adjudicatárias.

El coordinador de la Mesa José Carlos Tejada ha manifestado: “Que estos presupuestos si se ejecutan en toda su totalidad, vendrá a darle un impulso importante a las obras de la alta velocidad, pero desde la plataforma ciudadana, esperan que la dinámica de los últimos diez años (incluidos los del 2021 y 2022), el de contemplar PGE en inversiones ferroviarias, que luego no se ejecutan, pasen a la historia, porque si no es así las obras seguirán dilatándose en el tiempo, lo cual será una muy mala noticia para los intereses de una provincia de Almería, que necesita urgentemente estar conectada con el Corredor del Mediterraneo, para seguir siendo un territorio competitivo en Andalucía y en el resto del Estado”.

Siguen informando que al parecer las últimas certificaciones de obras se emitirán en el año 2027, por lo que el Gobierno, por fin reconoce que del año 2026 nos podemos ir olvidando, tal como venía manifestando la Mesa desde hace años. Nos es una buena noticia, pero al menos nos sirve a la sociedad civil, para tener las ideas claras de este nuevo cambio para la llegada de la alta velocidad a la provincia.

Para finalizar, manifiestan que sería necesario y urgente que la Ministra de Transportes del Gobierno de España, por fin se digne a visitar a Almería, ahora con la buena noticias de unas PGE potentes y se siente con la sociedad civil para explicarnos cual es la hoja de ruta de aquí al próximo año 2027.