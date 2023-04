Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La última licitación pone en riesgo la financiación europea del soterramiento

sábado 01 de abril de 2023 , 11:32h

En el mejor de los casos no estará acabado hasta medidados de 2026

La Subelegación del Gobierno en Almería informó en nota de prensa el pasado día 29 de marzo de la licitación del soterramiento de las vías del tren de alta velocidad, cuya fecha de inicio de servicio es el año 2026, según han insistido una y otra vez desde el Gobierno y desde el PSOE, pero todo apunta a que no será así.

Precisamente esa licitación, avanzada el día 29, y que fue objeto de una rueda de prensa el día 30, no ha visto la luz en el Portal de Contratación Pública del Estado, hasta el día 31.

Pues bien, la licitación indica que el periodo de ejecución de la obra es de 36 meses, o lo que es lo mismo, tres años. El periodo para presentar ofertas es hasta el día 3 de mayo, es decir, que las empresas tiene un mes para hacer una propuesta sobre un proyecto valorado en 196.722.096,33 euros, ni más ni menos. Pero eso no es todo, ya que no será hasta el 5 junio cuando se abra la segunda plica, y si no hay problemas ni reclamaciones de ningún tipo, ese día o en una semana podría conocerse el adjudicatario, y a partir de ahí comenzar todo.

Es decir, que si no hay ningún imprevisto, no será hasta julio del año 2026 cuando esté terminado el soterramiento, que es elemento imprescndible para que el tren de alta velocidad pueda llegar a Almería, puesto que se contempla la estación.

Pero la cuestión de la fecha no es solo por promesa electoral, es que este proyecto está acogido a los Fondos Next Generation, que solo contamplan la financiación de lo que se acabe antes de 2026. Si la adjudicataria no logra recortar en más de medio año la ejecución de la obra, el Estado español tendrá que devolver el dinero recibido para la misma.

De hecho, el propio subdelegado, José María Martín, dijo en rueda de prensa “En tres años, las obras tienen que estar ejecutadas y listas para la conexión con la alta velocidad”, precisamente porque las obras se realizarán con cargo a los Fondos MRR (Mecanismo de Recuperación, Fondos Next -GenerationEU), que establecen 2026 como fecha

límite. De junio de 2023 a junio de 2026 van tres años... pero junio de 2026 no es enero de 2026.