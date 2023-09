Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Mesa del Tren reivindica la urgente descarbonización de la provincia miércoles 20 de septiembre de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plataforma ciudadana quiere aprovechar la Semana Europea de la Movilidad para dejar claro que es necesario rebajar las altas emisiones de CO2 que provoca el transporte por carretera, así como por la mejora de la movilidad de las personas con movilidad reducida La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería aprovecha la Semana Europea de la Movilidad, para denunciar las altas emisiones de huella de carbono que se genera diariamente al no existir alternativas limpias de trasporte por carretera. El lema de este año ‘Combina y Muévete’ le ha servido para denunciar los graves problemas que las personas con movilidad reducida tienen en el entorno de las ciudades y los pueblos en los que habitan en la provincia. Desde su punto de vista potenciar la movilidad de las personas con discapacidad, tanto en el transporte público como privado, debe ser una clara apuesta de los ayuntamientos como otra vía más para garantizar su inclusión social al través del transporte. Asimismo teniendo en cuenta que desde el punto de partida de que el cambio climático del planeta es un reto medioambiental contra el que hay que luchar, a la plataforma ciudadana le preocupan los altos niveles de contaminación que provocan las emisiones de C02 a diario todos los medios de transporte de personas y mercancías en la provincia de Almería, ya que en la actualidad, toda la movilidad de las personas y de las mercancías se realiza a través de transportes muy contaminantes. Como ejemplo se pone de manifiesto la alta concentración de emisiones que existe tanto en Almería capital como en su área metropolitana, así como en el Poniente, con grandes problemas de movilidad para las más de 300.000 personas que viven y trabajan en una Comarca donde hay que sumar los más de 220.000 camiones que tienen allí su punto de partida para las exportaciones de la producción agrícola de la provincia hacia Europa. Desde la Mesa del Ferrocarril se considera urgente poner en valor el transporte a través del ferrocarril, como un medio limpio, seguro, sostenible y saludable, para la movilidad de personas y mercancías. En ese sentido y mientras llega la alta velocidad a la provincia de Almería, se ha pedido tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía que sumen voluntades para que el tren de cercanías del Bajo Andarax comience a funcionar lo antes posible y que se apruebe la realización de un estudio informativo y medioambiental de la futura conexión ferroviaria con la Comarca del Poniente que vienen demandado desde hace años, esto sería una gran noticia y sería muy bien recibido “por todos los ciudadanos que viven en los municipios del Poniente con el fin de que pudieran utilizar en los próximos años un tren de cercanías que solucionaría los grandes problemas de movilidad en un territorio donde el transporte por carretera padece altos niveles de saturación”, asegura José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Tren. Finalmente desde la Mesa se lanza un claro mensaje a todas las administraciones en el sentido de que sumen esfuerzos y trabajen para garantizar la combinación y movilidad de los ciudadanos a través de transportes limpios, que permitiría la descarbonización de la provincia de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Denuncia porque los autobuses no apagan el motor al parar En Almería hay 10 veces más vertederos ilegales que en Granada