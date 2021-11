Termina la edición 36 de Rock Albox Fest 2021

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 18:50h

Los 2 grados de temperatura en la calle fueron contrastados con el calor de más de 600 asistentes que respetando las distancias de seguridad en esta salida de pandemia Covid-19, disfrutaron del evento como si no hubiera un mañana. Arrancaron la noche los ganadores del concurso provincial de bandas de la provincia de Almería,



Los Negocio, grupo de Roquetas de Mar qué hizo las delicias rockeras con su estilo rap/punk/metal de un público entregado.



Siguieron a continuación los vitorianos Xuorum, con ritmos de un rock muy contundentes, guitarra explosiva y letras muy frescas.



Cómo tercer grupo de la noche salieron a escena los esperadísimos Manolo kabezabolo y los ke no dan pie kon bolo, ante un público totalmente entregado, cumplieron milimétricamente con 70 minutos de actuación que no dejaron indiferente a nadie.



Con precisión inglesa salieron los cabezas de cartel Parabellum, fue todo un espectáculo, 90 minutos de actuación con un sonido limpio, contundente y haciendo de las delicias de un público rendido a sus pies.



Para acabar la noche finalizaron Manifa Ruido del Bueno, que como bien dice su nombre fueron muy, pero que muy buenos. Espectáculo de luz y sonido, ritmos acelerados y un frontman que no puede parar quieto en el escenario. Fue una gran noche para el rock



La medición económica de impacto en la zona, teniendo en cuenta las pernoctaciones y gastos en general es de aproximadamente 25000 euros.



Fue una gran noche para Albox y para el resurgir de un festival que debería de cumplir 36 ediciones más.