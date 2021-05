La moción de Cs sobre trastornos de la conducta alimentaria será declaración institucional en Diputación

viernes 28 de mayo de 2021 , 15:11h

Según el portavoz provincial de Ciudadanos en Diputación, Rafael Burgos: “Se trata de un problema de salud pública porque el intervalo de edad y sexo de los pacientes se está ampliando y también por la gravedad y consecuencias de dicha enfermedad”





La moción del grupo provincial de Ciudadanos que aborda los problemas por el trastorno de la conducta alimentaria (TCA) se ha elevado al Pleno de la Diputación de Almería como declaración institucional. De este modo, todos los partidos políticos con representación han suscrito unánimemente su compromiso con las demandas realizadas por el colectivo de afectados.



El documento acordado para su lectura en la sesión plenaria del 31 de mayo, alerta de que estos trastornos suponen la tercera enfermedad crónica más prevalente en las mujeres adolescentes. De hecho, la Asociación Española para el Estudio de los TCA ha advertido de que más de 400.000 personas en España y 70.000 en Andalucía, están sufriendo un trastorno de este tipo, y que la edad media de inicio ha bajado a los 12-13 años.



“Se trata de un problema de salud pública porque el intervalo de edad y sexo de los pacientes se está ampliando y también por la gravedad y consecuencias de dicha enfermedad”, ha manifestado el portavoz provincial de Cs, Rafael Burgos. Según ha aseverado el diputado liberal: “Estamos obligados a establecer todos los mecanismos necesarios para prevenir, proteger y cuidar a los afectados por dicha patología”.



La declaración institucional propuesta por la formación naranja, incide en que “si no se recibe un tratamiento temprano y eficaz, el avance de la enfermedad supone un serio deterioro para las propias familias”, incluyendo “al círculo social más cercano o el ámbito escolar que no saben cómo actuar cuando sospechan que ocurre algo”. En este sentido, se destaca especialmente “a los profesionales de la salud que no cuentan con los recursos necesarios para dar respuesta eficaz a estos trastornos y que sufren la impotencia de no poder dar el tratamiento necesario a sus pacientes”.



Tal y como indica la Asociación Española del Trastorno de la Conducta Alimentaria, el tratamiento necesario se basa en la atención sanitaria coordinada de un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, nutricionistas, endocrinos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y personal de enfermería con una formación especializada, debido a todos los ámbitos de la persona que son afectados por la enfermedad.



Por último, entre los acuerdos planteados, las formaciones políticas instarán a la Junta de Andalucía y demás Administraciones públicas a resolver las demandas trasladadas por el colectivo, así como a que el 2 de junio, día mundial de Acción por los Trastornos Alimentarios, se proceda a la iluminación del Palacio Provincial de color púrpura y a la lectura de una manifiesto junto a otros actos de concienciación.