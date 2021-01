Sucesos Ampliar La Noa I sigue desaparecida dos días después domingo 31 de enero de 2021 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La embarcación de recreo 'Noa I', con cinco metros de eslora, y cuya última localización fue a unas 100 millas de Almerimar, sigue desaparecida desde el viernes a las 10,00 horas, cuando se produjo el último aviso.



El helicóptero 'Sasemar 305' de Salvamento Marítimo se retiró en la noche del domingo a su base, sin localizar a los dos desaparecidos, y la búsqueda continuará el lunes.



Así las cosas, el viernes les han buscado un helicóptero de Salvamento y una embarcación de la Guardia Civil; el sábado, un helicóptero y un avión de Salvamento, otro avión del Ejército del Aire y el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil; y este domingo, un avión de Salvamento, por ahora sin éxito.

