Aviso este lunes en Almería por fuerte oleajey viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este lunes el aviso naranja en costa de Granada y Almería por fuerte oleaje, y amarillo por rachas de viento.



Según detalla en su página web, la alerta naranja se activa toda la madrugada en la costa tropical de Granada y Poniente almeriense, hasta las 9,00 horas, cuando se rebaja amarillo hasta las 22,00 horas.



Hasta esa misma hora está activo el aviso amarillo en el Levante almeriense, así como en las comarcas de Guadix y Baza en Granda y Valle del Almanzora y Los Vélez, en estos casos por rachas de viento desde el oeste que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

