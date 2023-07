Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La obra del Conservatorio de Danza ‘Kina Jiménez’ será recepcionada a finales de mes sábado 22 de julio de 2023 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado Francisco Alonso realiza una visita técnica a las instalaciones del nuevo centro, que acogerá a 420 alumnos

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, ha realizado una visita técnica a las obras del Conservatorio de Danza ‘Kina Jiménez’. En la actualidad los trabajos se encuentran en su recta final y se espera que la obra pueda ser recepcionada a finales de este mes. El nuevo Conservatorio, ubicado en el barrio de la Vega de Acá, cuenta con casi 5.000 metros cuadrados y tiene capacidad para acoger a un total de 420 alumnos, frente a los 331 que en este curso están matriculados en las especialidades de danza española, clásica, contemporánea y baile flamenco, y que reciben estas enseñanzas en sede compartida con el Profesional de Música y en otros cinco centros educativos en Almería. Está previsto que durante el mes de agosto puedan desarrollarse los trabajos de instalación de nuevos equipamientos. Entre los nuevos espacios que tiene el Conservatorio destaca un auditorio con capacidad para 350 personas y un patio central donde también podrán realizarse actividades relacionadas con las clases que se impartan. Además, el delegado de Desarrollo Educativo se ha desplazado hasta el municipio de Huércal de Almería donde se está construyendo un nuevo IES. Francisco Alonso y el alcalde de esta localidad, Ismael Torres, han realizado una visita técnica a los trabajos en esta nueva instalación educativa. Está previsto que este IES entre en servicio el próximo curso escolar que da comienzo en septiembre, y que se impartan un total de 6 clases, 3 de primero de la ESO y 3 de segundo de ESO. El centro, que se ubica en una parcela de 8.900 metros cuadrados, en el paseo del Generalife, y contará con tres líneas de secundaria obligatoria (tipología D3) y un total de 360 plazas, tendrá una superficie construida de 3.065 metros cuadrados, reservándose un área de la parcela a una futura ampliación para la incorporación de dos líneas de Bachillerato. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.