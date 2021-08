La OCAL viajará hasta el número 10 de Mathew Street en su concierto de ‘no Feria’ 2021

martes 24 de agosto de 2021 , 10:14h

La obra ‘Road to Liverpool’, 26 de agosto, llevará a la Plaza Vieja hasta Liverpool con un repertorio espectacular

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) continuará su ritmo triunfal de conciertos en esta temporada de verano en la ciudad afrontando un nuevo reto con el que hacer disfrutar a los almerienses. Será el próximo 26 de agosto, con una nueva cita muy especial que desarrollará, a partir de las 21.30 horas en la Plaza Vieja de Almería, bajo el título de ‘Road To Liverpool’.Tras un tiempo en el que el calendario solo reflejaba fechas vacías, la OCAL lleva un verano 2021 imparable por toda España. El concierto de Feria siempre ha sido una fecha marcada en rojo por la orquesta que vuelve su clásica cita con los festejos almerienses con una nueva, peculiar y creativa forma de entender la música y emprender un viaje que gustará a los muy ‘Beatlelianos’ y a los que no también. El cartel promete no defraudar. Bajo la dirección de Michael Thomas, el concierto contará con la participación como artistas invitados de The Beatles Connection, Thomas Vikström, Diego Cruz, Antonio Álvarez, María Gil y Paco Rivas. El espectáculo, además de alguna que otra sorpresa, tendrá carácter benéfico a favor de “Ayudemos a [email protected] niñ@”, lo que hará que lo música del cuarteto inglés suene más hermosa que nunca, además de otros autores del soul, blues y el rock como R. Waters o B. E. King. Una noche que promete ser un viaje músicocultural hasta las raíces de ‘The Beatles’ en el número 10 de Mathew Street en Liverpool, lugar donde se encuentra The Cavern Club, la sala donde debutó el grupo The Beatles y donde ofrecería hasta 292 conciertos. ¿Preparados para seguir disfrutando?Las entradas se encuentran disponibles en la taquilla municipal del Teatro Apolo y también en la página web www.almeriaculturaentradas.es, con un precio único de 12 euros. El concierto tiene carácter benéfico en favor de la ONG ‘Ayudemos a [email protected] niñ@’. También estarán a la venta en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes del comienzo del concierto, si todavía quedarán butacas libres.Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo.