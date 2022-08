La octava edición del The Juergas Rock Festival 2022 concluye en Adra con éxito

lunes 08 de agosto de 2022 , 18:11h

Adra ha disfrutado de la octava edición del The Juergas Rock Festival, que regresaba a la ciudad milenaria tras un parón de dos veranos por las circunstancias sanitarias de la COVID-19. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha valorado esta nueva edición y se ha declarado “más que satisfecho” con el desarrollo de este evento cultural. Como ha explicado Cortés, el The Juergas Rock Festival se ha desarrollado “como todos los años con total normalidad y tranquilidad”, un evento en el que no ha habido ningún tipo de incidente y en el que ha imperado “la buena música y el buen ambiente”.

Además, como ha destacado el alcalde, “tener el Juergas en nuestra ciudad cada verano no solo nos hace disfrutar de la música de grandes grupos del punk-rock, sino que además supone una gran proyección turística para Adra y una oportunidad de creación de cientos de empleos directos e indirectos”. “Un evento de estas característica genera un impacto innegable para el sector hostelero y comercial de Adra”, ha insistido. Y es que esta octava edición ha reunido en Adra a alrededor de 40.000 juerguistas, que han podido disfrutar de más de una veintena de bandas entre las que destacaron La Pegatina, SFDK Y Soziedad Alkoholika como cabezas de cartel.

Asimismo, el primer edil ha agradecido a Berrintxe “la excelente organización y mimo con el que han preparado esta edición del festival tan esperada”. Un agradecimiento que ha hecho extensivo a los trabajadores municipales implicados por su “buenhacer” y la “eficacia demostrada antes, durante y después del evento”. Y, por supuesto, ha agradecido a juerguistas y vecinos por su “comportamiento ejemplar”, que ha supuesto que Adra viva un festival sin incidentes. Con todo, Cortés ha aprovechado para ratificar su compromiso con la organización para que el festival de música se quede en la ciudad milenaria en una novena edición.